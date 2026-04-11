Conductores buscan gasolina más barata en reservas indígenas ante alza de precios en EE.UU.

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Con el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos en $4.17 por galón —el nivel más alto desde 2022—, conductores de todo el país recorren decenas de kilómetros para abastecerse en estaciones de servicio ubicadas en reservas indígenas, donde el combustible puede costar entre 50 centavos y $1.20 menos por galón que en estaciones convencionales, reportó AP.

El disparado costo del combustible responde al bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán desde el pasado marzo, en represalia por la llamada "Operación Furia Épica" lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El petróleo WTI superó los $101 por barril este jueves, con un alza de más del 70% desde el inicio del conflicto.

Junelle Lewis condujo 30 minutos hasta la Reserva Tulalip, al norte de Seattle, para pagar $4.84 por galón, unos 75 centavos menos que en su área local.

En el Territorio Indígena Cattaraugus, entre Buffalo (Nueva York) y Erie (Pensilvania), más de media docena de estaciones ofrecían gasolina a $3.65 por galón, unos 50 centavos por debajo de los pueblos vecinos. En la Reserva Apache Mescalero, en Nuevo México, el precio llegó a $3.79 por galón.

Incluso en California, el estado con los precios más altos del país —$5.90 por galón a inicios de abril—, la estación Chukchansi Crossing, ubicada entre Fresno y Yosemite, vendía a $5.09 por galón, 60 centavos menos que las estaciones cercanas.

Un conductor identificado como Hall pagó $4.57 por galón de diésel en una reserva, frente a más de $5 en estaciones convencionales próximas.

Mark Foster calcula que ahorra aproximadamente $5 semanales comprando en estas estaciones tribales. Según datos recientes, los conductores ahorraron colectivamente más de $200 millones en gasolina al recurrir a estas estaciones en lo que va del conflicto.

La ventaja de precios se sustenta en una doctrina legal de más de un siglo. Los tribunales estadounidenses han dictaminado de forma reiterada que los estados no tienen autoridad para cobrar impuestos a los nativos americanos en sus propias tierras.

Las tribus sí pagan el impuesto federal —18.4 centavos por galón de gasolina y 24.3 centavos por galón de diésel—, pero quedan exentas de los impuestos estatales, que oscilan entre nueve centavos por galón en Alaska y 71 centavos en California.

Esta situación se enmarca además en los acuerdos gobierno a gobierno vigentes desde 2007, que regulan la relación fiscal entre los estados y las naciones tribales.

"La Corte Suprema ha sostenido consistentemente esta visión", en un contexto donde la inflación en el país llegó al 3.3% interanual al 9 de abril, presionando aún más el bolsillo de los consumidores estadounidenses.