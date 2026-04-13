Cowboy Cubans: joven de 19 años irrumpe en Texas con su sándwich cubano auténtico

Connor tiene 19 años, creció en Key West, Florida, y acaba de abrir en Austin, Texas, un negocio dedicado al sándwich cubano auténtico: Cowboy Cubans, cuyo eslogan lo dice todo: from Key West to the Wild West.
Connor se presentó al mundo con una propuesta sencilla pero ambiciosa. El cubanoamericano quiere triunfar en Texas con la receta de sándwich que ha comido toda su vida, sin trucos y con el mismo amor con que se prepara en la ciudad más cercana a Cuba en territorio estadounidense.
"Crecí en Key West, Florida, donde el sándwich cubano no es solo comida, es parte de la cultura", dijo Connor en el video. "Esto no es algo que decidí hacer de la nada. Es algo con lo que crecí toda mi vida".
Lo que distingue a Cowboy Cubans es su proceso artesanal. El cerdo se asa lentamente durante 48 horas, el pollo durante ocho, y el proceso completo de preparación toma entre dos y tres días antes de que el sándwich llegue al cliente.
"En Cowboy Cubans, todo se hace bien. Sin atajos. Todo se cocina con amor", explicó el joven empresario.
La historia de Cowboy Cubans tiene raíces profundas. El sándwich cubano surgió entre cubanos que emigraron a Key West y Tampa.
La receta clásica lleva pan cubano, jamón, cerdo asado con mojo, queso suizo, pepinillo y mostaza. El bocadito va prensado y tostado con mantequilla para que quede bien dorado.
Austin, conocida por su vibrante escena gastronómica, parece el escenario ideal para esta propuesta.
Preguntas Frecuentes sobre Cowboy Cubans y la Cultura del Sándwich Cubano
¿Quién es Connor y qué es Cowboy Cubans?
¿Qué hace que el sándwich cubano de Cowboy Cubans sea auténtico?
¿Dónde se encuentra Cowboy Cubans y cuál es su horario de atención?
Cowboy Cubans está ubicado en 620 W 29th St, Austin, Texas. El negocio opera de lunes a viernes en dos turnos: de 11 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 9 p.m.
¿Cuál es la historia detrás del sándwich cubano?
El sándwich cubano surgió a finales del siglo XIX entre los tabaqueros cubanos que emigraron a Key West y Tampa. Se convirtió en el almuerzo típico de los trabajadores en las fábricas de cigarros, compuesto por pan cubano, jamón, cerdo asado con mojo, queso suizo, pickles y mostaza, prensado y tostado.
¿Cómo ha sido la respuesta del público hacia Cowboy Cubans?
Desde su apertura, la respuesta del público hacia Cowboy Cubans ha sido extraordinaria, según el propio Connor. El negocio ha captado la atención de los amantes de la gastronomía en Austin debido a su enfoque auténtico y el compromiso con la calidad del sándwich cubano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.