"Nada en Cuba va a empezar bien": La dura realidad del cambio, según Camilo Loret de Mola

El abogado, periodista y analista político cubano Camilo Loret de Mola lanzó este viernes una advertencia contundente sobre cualquier escenario de transición en Cuba. «Nada en Cuba va a empezar bien. Ningún cambio en Cuba va a empezar bien. Cualquier cambio en Cuba va a ser dramático, va a ser traumático», afirmó en una entrevista con Tania Costa, transmitida en directo coincidiendo con el día del desfile oficial del 1ro de mayo del régimen en La Habana.

Loret de Mola, ex abogado el Duque Hernández, con 15 años de práctica legal en Cuba y radicado en el sur de Florida, sostuvo que la Administración Trump debe partir de esa premisa como punto de análisis irrenunciable antes de cualquier acercamiento a la isla.

El analista identificó como causa central del pesimismo el estado de absoluta precariedad en que se encuentra la población cubana. «La población no tiene nada. Lo único que tiene el cubano son expectativas, expectativas de cambio».

Esa brecha entre expectativas y realidad es, según Loret de Mola, uno de los mayores peligros del proceso. Por eso advierte que los cubanos en la isla viven una «autocompensación» desconectada de los hechos. «Cuando lleguen los americanos, ellos creen que el soldado que va a llegar a las costas lo que viene es dando dólares o comida o negocios, regalando negocios, algo por el estilo».

Frente a esa ilusión, el analista describió lo que considera que será el inicio de la transición. «La primera fase va a ser una fase terrible de un país depauperado, donde hay que empezar a educarnos en lo que es realmente el mundo de verdad, el mundo donde hay que trabajar para producir, el mundo donde el Estado deja de ser ese animal al que tú le robas para poder vivir».

Esa visión choca directamente con lo que Loret de Mola llama el «sueño edulcorado» del exilio cubano. «Ese sueño edulcorado de muchísimos amigos míos en el exilio de regresar a Cuba a encontrarse la Cuba de la que ellos se fueron. Ese mundo solo existe en la cabeza de ellos», señaló, en un mensaje que apunta tanto a la diáspora como a quienes creen tener fórmulas prefabricadas para la reconstrucción.

Para ilustrar la imposibilidad de planificar con certeza una transición de esa magnitud, Loret de Mola recurrió al estratega militar Clausewitz: «Uno siempre se prepara para la guerra de ayer. La guerra de mañana nunca sabe cómo viene». Con esa cita argumentó que ningún plan político o económico diseñado hoy, coincidirá con la realidad que deberá enfrentarse sobre el terreno.

Sus palabras se producen en un contexto de máxima tensión. La economía cubana se contrajo un 5% en 2025 y acumula una caída superior al 15% desde 2020, mientras la CEPAL la proyecta como la peor de América Latina en 2026. Las negociaciones entre Trump y el régimen, que incluyen contactos con representantes de GAESA y el nieto de Raúl Castro, están estancadas. Y el pasado 24 de abril, Gerardo Hernández amenazó con una guerra de guerrillas ante una eventual ocupación militar estadounidense.

En ese escenario, Loret de Mola rechazó también la idea de que alguien tenga «la varita mágica». «La solución de Cuba se tiene que hacer sobre la marcha», insistió, descartando tanto las recetas del exilio como las promesas de cambio rápido. La oposición cubana, por su parte, exige excluir a la familia Castro de cualquier proceso de transición.

«Nada, nada va a salir bien de inicio. Nada, nada puede salir bien de inicio porque no hay cómo hacer que salga bien. Hay que empezar a construir desde la base», concluyó el analista, antes de lanzar lo que describió como el único llamado realista posible.

«Es un momento de apretarse el cinto y ponerse las botas y salir a morder duro por ver cómo se cambia el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos en la isla».