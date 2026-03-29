Maduro rompe el silencio dos días después de su audiencia judicial en Nueva York

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Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores publicaron este sábado un mensaje conjunto en tres partes a través de la cuenta de X de Maduro, dos días después de su segunda audiencia judicial en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El texto, firmado por ambos y dirigido al pueblo venezolano y a "los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo", es el primer pronunciamiento público conjunto desde la vista celebrada el pasado jueves ante el juez Alvin Hellerstein.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", escribieron.

El mensaje, publicado desde Nueva York donde ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, incluyó también un llamado a la reconciliación nacional.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien", señalaron.

El pronunciamiento llega dos días después de que el juez Hellerstein rechazara la moción de la defensa para desestimar los cargos, aunque cuestionó el bloqueo de fondos venezolanos destinados a financiar la representación legal de los acusados.

Durante esa audiencia, Maduro mostró signos visibles de nerviosismo y tics que provocaron risas en la sala, en contraste con la mayor compostura de Cilia Flores. Al concluir la sesión, Maduro estrechó la mano de su abogado y dijo "Hasta mañana" antes de ser escoltado.

El mismo día de la publicación del mensaje, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra —diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y también incluido en la acusación de la Fiscalía estadounidense—, declaró en una entrevista con RT que no hay nada que indique que Nicolás Maduro y Cilia Flores cometieron un delito o un crimen, y calificó el proceso como un "juicio político".

Maduro y Flores enfrentan cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra, con pena máxima de cadena perpetua.

El pasado jueves, el presidente Donald Trump declaró que los cargos actuales son solo una fracción de los delitos de Maduro y anticipó imputaciones adicionales contra él y otros funcionarios venezolanos.

La congresista María Elvira Salazar expresó satisfacción por el avance del proceso: "Al final, todos los dictadores terminan rindiendo cuentas."