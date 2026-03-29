Maduro rompe el silencio dos días después de su audiencia judicial en Nueva York

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Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores publicaron este sábado un mensaje conjunto en tres partes a través de la cuenta de X de Maduro, dos días después de su segunda audiencia judicial en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El texto, firmado por ambos y dirigido al pueblo venezolano y a "los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo", es el primer pronunciamiento público conjunto desde la vista celebrada el pasado jueves ante el juez Alvin Hellerstein.
"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", escribieron.
El mensaje, publicado desde Nueva York donde ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, incluyó también un llamado a la reconciliación nacional.
"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien", señalaron.
El pronunciamiento llega dos días después de que el juez Hellerstein rechazara la moción de la defensa para desestimar los cargos, aunque cuestionó el bloqueo de fondos venezolanos destinados a financiar la representación legal de los acusados.
Durante esa audiencia, Maduro mostró signos visibles de nerviosismo y tics que provocaron risas en la sala, en contraste con la mayor compostura de Cilia Flores. Al concluir la sesión, Maduro estrechó la mano de su abogado y dijo "Hasta mañana" antes de ser escoltado.
El mismo día de la publicación del mensaje, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra —diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y también incluido en la acusación de la Fiscalía estadounidense—, declaró en una entrevista con RT que no hay nada que indique que Nicolás Maduro y Cilia Flores cometieron un delito o un crimen, y calificó el proceso como un "juicio político".
Maduro y Flores enfrentan cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra, con pena máxima de cadena perpetua.
El pasado jueves, el presidente Donald Trump declaró que los cargos actuales son solo una fracción de los delitos de Maduro y anticipó imputaciones adicionales contra él y otros funcionarios venezolanos.
La congresista María Elvira Salazar expresó satisfacción por el avance del proceso: "Al final, todos los dictadores terminan rindiendo cuentas."
Preguntas frecuentes sobre el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. Todos estos cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones y el impacto del caso en las relaciones internacionales.
¿Por qué está detenido Nicolás Maduro en Nueva York?
Nicolás Maduro está detenido en Nueva York tras ser capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Desde entonces, permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras enfrenta cargos federales en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Su detención marca un punto crítico en la lucha contra el narcoterrorismo.
¿Cómo afecta el juicio a Nicolás Maduro las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
El juicio de Nicolás Maduro ha tensado aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, ya que el gobierno de Washington ha impuesto sanciones económicas y ha bloqueado el uso de fondos venezolanos para la defensa de Maduro. Esta situación complica el proceso judicial y refleja la delicada situación diplomática entre ambos países.
¿Qué ha dicho Nicolás Maduro sobre los cargos en su contra?
Nicolás Maduro se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. Durante sus comparecencias judiciales, ha insistido en su inocencia y se ha presentado como "el presidente constitucional de Venezuela". Su defensa argumenta que el proceso es un "juicio político" y sostiene que las acusaciones carecen de fundamento.
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