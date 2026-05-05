Convocatoria floja en las Ciencias Sociales: Intelectuales cubanos firman declaración de respaldo al régimen

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Hasta el momento de publicar esta noticia, solo 16 personas suscribieron la declaración de intelectuales cubanos en defensa de la soberanía publicada ayer por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Todos los firmantes fueron identificados como Premios Nacionales de Ciencias Sociales o de Historia, en lo que observadores críticos interpretan como una señal de la dificultad del régimen para movilizar respaldo intelectual más allá de los comprometidos históricamente y premiados por el gobierno.

El documento, difundido también por Granma, Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias, reafirma la lealtad de los firmantes al proceso revolucionario, denuncia el embargo estadounidense como «formas de agresión que afectan directamente la vida cotidiana de la población» y califica el «auge neofascista» liderado por Estados Unidos como una amenaza «a la paz, la estabilidad y la autodeterminación de las naciones».

El número de firmantes resulta llamativo: el Premio Nacional de Ciencias Sociales existe desde 1995, lo que implica décadas de galardonados acumulados. Que apenas 16 de ellos hayan suscrito la declaración evidencia una convocatoria de escaso alcance incluso dentro del campo intelectual afín al régimen.

La declaración también incluye una advertencia velada contra los intelectuales críticos, al alertar sobre «los peligros de discursos que, bajo la apariencia de análisis académicos o preocupaciones cívicas, pueden contribuir a legitimar agendas de desestabilización».

El texto surge en el contexto de la escalada retórica entre La Habana y Washington tras declaraciones del presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, a las que el PCC respondió con movilizaciones masivas y un llamado a la solidaridad internacional.

La declaración contrasta con el activismo de intelectuales críticos que ha ganado visibilidad en los meses previos. En abril, la académica Alina Bárbara López Hernández desmontó la narrativa oficial sobre la crisis cubana, atribuyéndola a políticas internas fallidas, y denunció más de mil presos políticos.

Días antes, la intelectual Miryorly García había llamado públicamente a no firmar la campaña gubernamental «Mi firma por la Patria», lanzada el 17 de abril, describiéndola como un mecanismo de coerción y control social.

En marzo, la activista Madelyn Sardiñas Padrón retó al régimen a convocar un plebiscito libre sobre el cambio de gobierno, mientras la musicóloga Rosa Marquetti criticó las actuaciones internacionales de solidaridad con el régimen que, a su juicio, «folklorizan la miseria cubana».

Ninguno de los 16 firmantes de la nueva declaración es conocido por posiciones críticas al gobierno. Entre ellos figuran la filósofa Isabel Monal Rodríguez, la historiadora María del Carmen Barcia, el sociólogo Aurelio Alonso Tejada y el economista José Luis Rodríguez García, todos con larga trayectoria en instituciones oficiales como el Instituto de Historia de Cuba y la Universidad de La Habana.

Esta no es la primera vez que el régimen intenta articular una respuesta intelectual organizada ante momentos de presión. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el aparato cultural oficial también movilizó firmas de respaldo, con resultados igualmente cuestionados por la comunidad académica internacional y por artistas e intelectuales que enviaron cartas a Díaz-Canel exigiendo el cese de la represión.

La declaración cierra con la afirmación de que los firmantes actúan «en defensa de Cuba, de su derecho a existir sin tutelas y sin cercos o amenazas, y de un futuro construido en paz, con justicia social y plena soberanía», una fórmula que el régimen repite en cada momento de tensión con Washington, pero que esta vez llegó con apenas 16 rúbricas.