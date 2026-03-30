"¡ATRÉVANSE!": cubana reta al régimen a convocar un plebiscito libre sobre el cambio de gobierno

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La activista cubana Madelyn Sardiñas Padrón publicó un encendido texto en las redes sociales donde reta al régimen a convocar un plebiscito libre sobre el cambio de gobierno, en respuesta directa a las declaraciones recientes del presidente Miguel Díaz-Canel.
El detonante fue una entrevista que Díaz-Canel concedió el pasado jueves al diario mexicano La Jornada, en la que afirmó que su permanencia en el cargo depende del pueblo y de los representantes de ese pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no de Estados Unidos.
En un encuentro con el exlíder español de Podemos Pablo Iglesias, el mandatario sostuvo además que el pueblo no lo quiere y que el Partido Comunista seguirá siendo "el rector de la sociedad" como "garantía de la independencia y la soberanía".
Sardiñas Padrón desmontó esa afirmación con una pregunta directa: "Si tan seguro está de que el pueblo cubano no quiere un cambio de régimen, ¿por qué no eliminan el requisito de residencia permanente en el territorio nacional para ejercer el sufragio activo y lo preguntan en las urnas?"
La cubana recordó que la última consulta popular fue el Referendo Constitucional del 24 de febrero de 2019, al que ella misma votó "Sí", y que posteriormente el gobierno también sometió a referendo el Código de las Familias.
Según Martí Noticias, Sardiñas Padrón forma parte de parte de "La Protesta del 18", movimiento de intelectuales que ha alzado la voz contra el régimen cubano.
Preguntas Frecuentes sobre el Plebiscito en Cuba y la Situación Política
CiberCuba te lo explica:
¿Qué propone la activista Madelyn Sardiñas Padrón al régimen cubano?
Madelyn Sardiñas Padrón reta al régimen cubano a convocar un plebiscito libre para decidir sobre el cambio de gobierno. La activista cuestiona las afirmaciones del presidente Miguel Díaz-Canel sobre su permanencia en el poder y sugiere que se eliminen restricciones para que todos los cubanos puedan ejercer el derecho al voto.
¿Por qué la propuesta de un plebiscito es relevante en el contexto cubano actual?
El plebiscito es relevante porque muchos cubanos y usuarios vinculados a la realidad de la isla reclaman elecciones libres y cuestionan la legitimidad del sistema político cubano. La posibilidad de decidir democráticamente sobre el futuro político del país es una demanda constante de la sociedad civil, que desea una representación auténtica y no controlada por el Partido Comunista.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las declaraciones de Díaz-Canel sobre su permanencia en el poder?
Las declaraciones de Díaz-Canel han generado una oleada de críticas y rechazo en redes sociales. Muchos cubanos expresan su descontento con el gobierno y exigen la posibilidad de decidir su futuro mediante elecciones libres y plurales. Esta reacción refleja un profundo escepticismo hacia la narrativa oficial y una desconfianza hacia la Asamblea Nacional del Poder Popular.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba y cómo afecta la percepción del gobierno?
Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas, con apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y un deterioro general de las condiciones de vida. Esta situación ha incrementado el malestar social y la percepción negativa hacia el gobierno de Díaz-Canel, al que muchos responsabilizan por el empeoramiento de la vida en la isla.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la discusión sobre la situación política en Cuba?
Las redes sociales han sido un espacio crucial para que los cubanos expresen su descontento y críticas hacia el régimen. A través de plataformas como Facebook, muchos han manifestado su deseo de cambios políticos y han cuestionado la legitimidad del sistema actual, convirtiéndose en un termómetro del descontento social.
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