"¡ATRÉVANSE!": cubana reta al régimen a convocar un plebiscito libre sobre el cambio de gobierno

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La activista cubana Madelyn Sardiñas Padrón publicó un encendido texto en las redes sociales donde reta al régimen a convocar un plebiscito libre sobre el cambio de gobierno, en respuesta directa a las declaraciones recientes del presidente Miguel Díaz-Canel.

El detonante fue una entrevista que Díaz-Canel concedió el pasado jueves al diario mexicano La Jornada, en la que afirmó que su permanencia en el cargo depende del pueblo y de los representantes de ese pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no de Estados Unidos.

En un encuentro con el exlíder español de Podemos Pablo Iglesias, el mandatario sostuvo además que el pueblo no lo quiere y que el Partido Comunista seguirá siendo "el rector de la sociedad" como "garantía de la independencia y la soberanía".

Sardiñas Padrón desmontó esa afirmación con una pregunta directa: "Si tan seguro está de que el pueblo cubano no quiere un cambio de régimen, ¿por qué no eliminan el requisito de residencia permanente en el territorio nacional para ejercer el sufragio activo y lo preguntan en las urnas?"

La cubana recordó que la última consulta popular fue el Referendo Constitucional del 24 de febrero de 2019, al que ella misma votó "Sí", y que posteriormente el gobierno también sometió a referendo el Código de las Familias.

Según Martí Noticias, Sardiñas Padrón forma parte de parte de "La Protesta del 18", movimiento de intelectuales que ha alzado la voz contra el régimen cubano.