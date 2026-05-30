Camagüey se suma a la comparsa: Realizan marcha por Raúl Castro

El régimen cubano movilizó este sábado a cientos de personas en la Plaza de la Libertad de Camagüey para celebrar una tribuna antiimperialista en respaldo al exdictador Raúl Castro, en el marco de una cadena de actos oficiales que se extiende por todo el país.
Según reportó Radio Camagüey en sus redes sociales, el acto reunió a jóvenes, médicos, niños, obreros e intelectuales vestidos mayoritariamente de rojo, con pancartas que rezaban «Raúl es Raúl» y el número 95, en referencia al próximo cumpleaños del exdictador el 3 de junio.
La tribuna camagüeyana forma parte de una cadena de movilizaciones convocadas por el régimen desde el 22 de mayo hasta el 3 de junio de 2026, en respuesta directa a la acusación penal desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Freedom Tower de Miami.
Esa acusación, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, imputa a Castro —junto a cinco militares cubanos— por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Camagüey se suma así a Artemisa y Pinar del Río, que celebraron sus propias tribunas el viernes con idéntico guion propagandístico y movilización de trabajadores estatales, militares y transporte público.
En Pinar del Río, una funcionaria de salud admitió en pleno acto que 1,630 pacientes —entre ellos 71 niños y 365 enfermos de cáncer— no han podido ser operados por falta de recursos, un dato que contrasta brutalmente con el despliegue festivo del régimen.
El contraste entre la maquinaria propagandística y la realidad cotidiana de los cubanos es difícil de ignorar: el déficit eléctrico superó los 2,000 MW a mediados de mayo, con apagones de hasta 25 horas diarias, y la CEPAL proyecta una contracción del PIB de -6.5% para 2026.
El régimen movilizó transporte público y trabajadores estatales para garantizar la asistencia a los actos, una práctica habitual que desdibuja cualquier lectura de apoyo espontáneo.
De ser condenado, Castro enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua, aunque el caso tiene alcance principalmente simbólico al no existir tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.
La campaña de tribunas culmina el 3 de junio, día en que Raúl Castro cumplirá 95 años, convirtiendo lo que el régimen presenta como protesta antiimperialista en una celebración de cumpleaños a escala nacional financiada con los recursos de un Estado en quiebra.
Preguntas frecuentes sobre las movilizaciones en apoyo a Raúl Castro en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están realizando marchas en apoyo a Raúl Castro en Cuba?
Las marchas se están realizando como respuesta a la acusación penal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El régimen cubano ha organizado una serie de tribunas antiimperialistas y movilizaciones en todo el país para mostrar apoyo al exdictador, coincidiendo con su 95 cumpleaños.
Publicidad
¿Qué cargos enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio, relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos.
Publicidad
¿Cómo ha afectado la crisis económica en Cuba a las movilizaciones por Raúl Castro?
A pesar de la grave crisis económica que enfrenta Cuba, el régimen ha movilizado recursos significativos para las marchas en apoyo a Raúl Castro. Este contraste ha provocado críticas y malestar entre la población, que sufre de apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis hospitalaria aguda, mientras se destinan recursos a actos políticos.
Publicidad
¿Cuál es la reacción internacional ante las movilizaciones en Cuba?
La reacción internacional ha sido variada. Mientras Estados Unidos ha acusado formalmente a Raúl Castro, el régimen cubano ha rechazado las acusaciones como infundadas y ha organizado movilizaciones para mostrar su respaldo. La comunidad internacional en general observa con preocupación la situación de derechos humanos y la crisis económica en Cuba.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.