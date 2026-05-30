Camagüey se suma a la comparsa: Realizan marcha por Raúl Castro

El régimen cubano movilizó este sábado a cientos de personas en la Plaza de la Libertad de Camagüey para celebrar una tribuna antiimperialista en respaldo al exdictador Raúl Castro, en el marco de una cadena de actos oficiales que se extiende por todo el país.

Según reportó Radio Camagüey en sus redes sociales, el acto reunió a jóvenes, médicos, niños, obreros e intelectuales vestidos mayoritariamente de rojo, con pancartas que rezaban «Raúl es Raúl» y el número 95, en referencia al próximo cumpleaños del exdictador el 3 de junio.

La tribuna camagüeyana forma parte de una cadena de movilizaciones convocadas por el régimen desde el 22 de mayo hasta el 3 de junio de 2026, en respuesta directa a la acusación penal desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Freedom Tower de Miami.

Esa acusación, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, imputa a Castro —junto a cinco militares cubanos— por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Captura de Facebook

Camagüey se suma así a Artemisa y Pinar del Río, que celebraron sus propias tribunas el viernes con idéntico guion propagandístico y movilización de trabajadores estatales, militares y transporte público.

En Pinar del Río, una funcionaria de salud admitió en pleno acto que 1,630 pacientes —entre ellos 71 niños y 365 enfermos de cáncer— no han podido ser operados por falta de recursos, un dato que contrasta brutalmente con el despliegue festivo del régimen.

El contraste entre la maquinaria propagandística y la realidad cotidiana de los cubanos es difícil de ignorar: el déficit eléctrico superó los 2,000 MW a mediados de mayo, con apagones de hasta 25 horas diarias, y la CEPAL proyecta una contracción del PIB de -6.5% para 2026.

El régimen movilizó transporte público y trabajadores estatales para garantizar la asistencia a los actos, una práctica habitual que desdibuja cualquier lectura de apoyo espontáneo.

De ser condenado, Castro enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua, aunque el caso tiene alcance principalmente simbólico al no existir tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

La campaña de tribunas culmina el 3 de junio, día en que Raúl Castro cumplirá 95 años, convirtiendo lo que el régimen presenta como protesta antiimperialista en una celebración de cumpleaños a escala nacional financiada con los recursos de un Estado en quiebra.