"Horrible, hemos visto demasiado": venezolanos buscan con sus propias manos a desaparecidos bajo los escombros

Con las manos desnudas y sin equipamiento profesional, decenas de venezolanos excavaron este viernes entre los escombros de edificios derrumbados en busca de familiares desaparecidos, ante la escasez de rescatistas gubernamentales que ha caracterizado la respuesta del Estado tras el doblete sísmico del 24 de junio.

La agencia AP difundió un video que recoge el testimonio desgarrador de uno de esos civiles convertidos en rescatistas.

«Horrible, hemos visto demasiado y luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno, eran los tres, pero sacamos a uno que salió vivo, gracias a Dios, pero en ellos no llegamos», relató el hombre entre el polvo y los escombros, resumiendo en pocas palabras la angustia de miles de familias venezolanas.

El balance de víctimas no dejó de crecer a lo largo del día. Por la tarde, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, elevó el conteo oficial a 920 muertos y más de 3,360 heridos, según informó en cadena nacional.

«Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio», declaró.

La cifra triplicó el balance del jueves 25, cuando se contabilizaban 164 fallecidos, y superó ampliamente los 589 muertos que Delcy Rodríguez había confirmado en la mañana del propio viernes.

La dimensión de los desaparecidos resulta aún más alarmante. La ONU manejaba cifras no confirmadas de hasta 50,000 desaparecidos, mientras que la plataforma Newsweek reportó 57,287 personas sin paradero conocido al cierre del viernes, de las cuales 49,519 no tenían ningún contacto con sus familiares.

La zona más devastada es el estado La Guaira, declarado «zona de desastre», donde colapsaron más de 100 edificios.

En Caracas, al menos dos estructuras se derrumbaron en el municipio Chacao, entre ellas el residencial Petunia de 14 pisos y un edificio de Bancaribe. En total, 383 edificaciones resultaron afectadas de manera total o importante, según el propio Jorge Rodríguez.

El régimen desplegó 11,500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Milicia para militarizar La Guaira, una respuesta que también buscó contener los saqueos documentados en la zona.

Sin embargo, la presencia de rescatistas profesionales con maquinaria pesada siguió siendo insuficiente, lo que empujó a los civiles a actuar por su cuenta.

La ayuda internacional llegó en paralelo. Treinta equipos de búsqueda y rescate urbano de al menos 16 países —entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Colombia— sumaron 1,600 efectivos y 100 perros rastreadores.

El primer avión militar estadounidense con rescatistas de élite aterrizó este viernes en Venezuela, y Washington asignó 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que la ventana crítica para localizar sobrevivientes con vida era de 48 a 72 horas.

Entre tanto dolor, hubo momentos de alivio. Rescatistas salvaron a una mujer bajo los escombros y describieron la escena con una frase que resumió la esperanza de muchos: «Entramos tres y salimos cuatro». También tres hermanos fueron rescatados con vida del edificio Mansión Charaima en Caraballeda, y un bebé fue extraído ileso por vecinos en una escena que se viralizó mundialmente.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, describió la situación como «de una devastación realmente aterradora» y recordó que el organismo ya asistía a ocho millones de venezolanos antes de los sismos, lo que agrava exponencialmente el impacto humanitario de la catástrofe.