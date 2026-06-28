Politólogo cubano Armando Chaguaceda critica a quienes se dejan usar por el régimen «para maquillar» un cambio fraude

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El politólogo cubano Armando Chaguaceda publicó esta semana en Facebook una reflexión crítica sobre el colaboracionismo con dictaduras, en la que advierte sobre el peligro de quienes aceptan actuar dentro de las pantomimas del poder a cambio de beneficios menores, traicionando al pueblo cubano y a quienes han dado todo enfrentando a la dictadura.

El texto, etiquetado con los hashtags #FiccionesPoliticas, #CambioFraude y #OposicionFalaz, establece desde el inicio una distinción conceptual que Chaguaceda considera fundamental: «Una cosa es el pragmatismo que lucha desde lo posible, sin sacrificar valores y fines justos; otra el posibilismo que acepta actuar, por egos y migajas, dentro de pantomimas diseñadas por el poder».

Captura de FB/Armando Ch Noriega

El politólogo, exiliado en México desde 2008 e impedido de regresar a Cuba desde 2011, enmarca su crítica en el momento que atraviesan Cuba y Venezuela: «Cuba y Venezuela viven hoy horas de altísimo riesgo e incertidumbre política», escribe, para señalar que en ese contexto resultan especialmente dañinas las actitudes de quienes se prestan a ser instrumentalizados por regímenes en declive.

Chaguaceda califica esas actitudes de «dañinas y reprochables» por su «falsedad constitutiva» y por su «ineficacia para el cambio real», y advierte que quienes colaboran con el régimen lo hacen «sobre el dolor de todo un pueblo» y, en especial, «sobre el sacrificio de quienes dieron todo enfrentando a la dictadura, abonando al arribo del momento actual».

El politólogo denuncia lo que llama la mascarada de los «opositores responsables» y advierte que ese fenómeno encontrará terreno fértil en las maniobras de sobrevivencia que despliegan tanto La Habana como Caracas: «Semejante mascarada de 'opositores responsables' tendrá terreno fértil en las maniobras de sobrevivencia desplegadas por Caracas y la Habana», escribe.

Frente a esa realidad, Chaguaceda llama a abrir sin demora un debate colectivo sobre las formas y consecuencias de ese colaboracionismo, una discusión que define como «ajena a las descalificaciones personales pero sostenida en criterios de responsabilidad y transparencia políticas». Concluye con una frase en mayúsculas: «Y esa conversación debemos tenerla YA».

El pronunciamiento llega días después de que el régimen publicara oficialmente un paquete de 176 medidas de reformas económicas organizadas en 23 ejes estratégicos, que incluyen autorización de banca privada, casas de cambio privadas, eliminación del límite de trabajadores en empresas privadas, mayor autonomía municipal e inversión extranjera directa.

El régimen presenta el paquete como la mayor apertura a mecanismos de mercado desde el Período Especial, aunque insiste en que su objetivo es «preservar el socialismo». Sin embargo, analistas y empresarios cubanoamericanos han rechazado las medidas por considerarlas insuficientes sin un cambio político real. Y algunos economistas como Pedro Monreal han enjuiciado severamente el paquete gubernamental.

El empresario Carlos Saladrigas había declarado antes del anuncio de reformas que «no habrá inversión sostenible sin cambio político» y un poder judicial independiente. Por su parte, el empresario Iván Herrera fue aún más directo al rechazar las medidas de Díaz-Canel: «No pongo un centavo mientras ustedes estén ahí».

El post de Chaguaceda está acompañado de una imagen del monumento a los mártires de Solidarnosc en Gdansk, Polonia, referencia simbólica al movimiento obrero que desafió al comunismo polaco en los años ochenta y logró una transición democrática real, en contraste implícito con lo que el politólogo considera maniobras cosméticas del régimen cubano.

No es la primera vez que Chaguaceda alza la voz en este sentido. El 13 de junio publicó el ensayo «La traición ilustrada», en el que denunció el silencio cómplice de la academia progresista occidental ante la represión del régimen cubano. En análisis anteriores ha sostenido que Cuba necesita un «cambio de régimen», no reformas económicas.

Chaguaceda ha advertido además que sin una acción efectiva que neutralice a la cúpula del régimen, incluido Raúl Castro, no habrá transición real en Cuba, y que cualquier proceso que no rompa con la estructura de poder heredada constituye, en sus propios términos, un «cambio fraude».