Romantiza Raúl Torres la «valentía de seguir en pie...entre las grietas del derrumbe» cubano

Vídeos relacionados:

El trovador oficialista Raúl Torres publicó este viernes un extenso texto en Facebook donde poetizó el colapso cubano como si la miseria fuera un género literario y los apagones de 40 horas, una metáfora de la resistencia humana.

Trovador de cabecera del régimen, Torres arrancó con un saludo entrañable: «Hermanito y hermanita de esta isla latiendo en este momento, con un difícil ritmo de son y ahora de reparto» [...] y que a veces, parece querer detenerse en el lodo de la discordia: escúchame»: todo un despliegue retórico de su arsenal poético.

Captura de FB/Raulito Torres

El núcleo de su mensaje fue una declaración de amor al pueblo cubano que suena más a anestesia que a visión de la realidad: «Te amo en tu valentía de seguir en pie cuando el suelo tiembla, en tu risa que se cuela entre las grietas del derrumbe, en tu ingenio que convierte la nada en todo».

Que el suelo tiemble y que haya grietas no es, en la Cuba de 2026, ninguna imagen poética: es el parte de novedades de cualquier barrio capitalino, donde los derrumbes de edificios se han vuelto rutina, incluyendo uno en el Malecón el 10 de junio y al menos dos más en La Habana Vieja recientemente.

Pero Torres no se detiene en esos detalles incómodos. En su universo, los responsables de los males de Cuba no son 67 años de dictadura comunista, sino «los dueños y magnates de los medios y las redes, con sus ecos de división». El régimen, el Partido Comunista, el conglomerado militar GAESA: ninguno aparece en el texto ni una sola vez.

El trovador también rescató la dulce solución favorita de la propaganda oficial: la «solidaridad» encarnada en el envío de médicos y maestros al exterior, sin mencionar que esas misiones han sido denunciadas internacionalmente como trabajo forzado. Su conclusión fue que «si hay una escuela viva de lo que significa ser humano en las peores condiciones, esa escuela se llama Cuba».

La realidad que Torres convierte en poema es bastante menos lírica: Cuba acumula una contracción económica superior al 26% desde 2020, un salario medio de apenas 15 dólares mensuales y apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas. El régimen acaba de presentar un paquete de 176 medidas económicas que el economista Pedro Monreal calificó como un «monstruo» y un «híbrido deforme», y que el Departamento de Estado de Estados Unidos describió como «señales de humo superficiales».

Este no es el primer ejercicio de lirismo propagandístico de Torres. En mayo pasado aseguró que «en Cuba, quien gobierna no se enriquece», declaración ampliamente ridiculizada dado el enriquecimiento documentado de las familias Castro y de sus acólitos. En marzo, posó sobre un tanque del MINFAR y se convirtió en el meme del día. En agosto de 2025 lanzó «Soy por Fidel» para celebrar el 99 aniversario del nacimiento de Castro.

En las redes sociales, los comentarios al post no fueron los que Torres esperaba: varios cibernautas señalaron la distancia abismal entre su texto y la realidad que viven. «Un poco más de lo mismo, somos continuidad y vamos por más», ironizó alguien.

El texto cierra invitando a ser «un faro», y con arrebato «lírico» por un pueblo que [...] desde la ruina, le enseña al planeta que la única patria posible es la del amor». Mientras tanto, el déficit habitacional en Cuba supera el millón de viviendas y 116,000 personas malviven en albergues. Ante ese escenario Torres se reafirma como arquitecto del lirismo oficialista al servicio de quienes administran el derrumbe.