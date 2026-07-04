Rosa María Payá: «Hoy los cubanoamericanos celebran a la nación que les abrió sus puertas»

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La activista y opositora cubana Rosa María Payá dedicó este sábado un emotivo mensaje a la comunidad cubanoamericana con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una fecha que, según ella, tiene un significado profundo para quienes llegaron al país norteamericano huyendo de la dictadura.

«Hoy los cubanoamericanos celebran a la nación que les abrió sus puertas. Estados Unidos cumple 250 años. Llegaron sin nada y construyeron vida, sin olvidar jamás a quienes siguen en la lucha. Cuba también será libre. ¡Feliz Día de la Independencia!», escribió Payá en su cuenta de X, acompañando el texto con una fotografía de un edificio de estilo neoclásico con la bandera estadounidense ondeando bajo un cielo azul despejado.

El mensaje condensa el sentimiento de generaciones de cubanos que encontraron en Estados Unidos un refugio frente al régimen, y que celebran el 4 de julio como un símbolo propio de libertad, sin renunciar a la esperanza de que algún día esa misma libertad llegue a la Isla.

La frase «llegaron sin nada y construyeron vida» evoca más de seis décadas de exilio cubano en suelo estadounidense. Desde 1959, sucesivas oleadas migratorias llevaron a cientos de miles de cubanos hacia Miami, Tampa y otras ciudades.

La Torre de la Libertad de Miami -conocida como el «Ellis Island del Sur»- acogió entre 1962 y 1974 a más de 500,000 refugiados que huían del régimen de Fidel Castro. El emblemático edificio reabrió en septiembre de 2025 como museo tras una restauración de 65 millones de dólares, albergando la llamada «Experiencia del Exilio».

La celebración del 250 aniversario tiene este año una resonancia especial.

El presidente Donald Trump pronunció un discurso en el Monte Rushmore el viernes, víspera de la fecha, con el mensaje «Nuestros logros nos hacen estadounidenses», y este sábado encabezó el evento oficial «Salute to America 250» en el National Mall de Washington D.C., con más de 300 músicos militares, sobrevuelos aéreos y un espectáculo de fuegos artificiales de 850,000 bombas desde diez sitios distintos.

El secretario de Estado Marco Rubio, cubanoamericano nacido en Miami e hijo de emigrantes cubanos, también se sumó a las celebraciones con un mensaje que subrayó el peso histórico de la fecha: «En 1776, un pequeño grupo de patriotas firmó un documento que desafió a un imperio y cambió el mundo», escribió.

La figura de Rubio encarna precisamente el arco que Payá describe: el hijo de quienes llegaron sin nada y hoy ocupa uno de los cargos más altos del gobierno estadounidense.

El mensaje de Payá se inscribe en un momento de intensa actividad para la opositora.

En marzo de 2026, firmó en Miami el «Acuerdo de Liberación de Cuba», una hoja de ruta de transición democrática en tres fases que fue ratificada en Madrid en junio y reconocida formalmente por el Senado de Florida en abril.

En mayo recibió el Premio Alfred Moses Liberty de Freedom House en Washington, ocasión en la que dedicó el galardón a los más de 1,000 presos políticos en Cuba y denunció la muerte en prisión de Ernesto Brieva Sempé por severa desnutrición.

Hija del disidente Oswaldo Payá -fundador del Movimiento Cristiano Liberación, muerto el 22 de julio de 2012 en circunstancias que su familia atribuye a un crimen de la Seguridad del Estado-, Rosa María ha convertido el legado de su padre en una causa global.

En junio de 2025 fue elegida como la primera opositora cubana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hecho que el régimen respondió calificándola de «mercenaria».

Al cierre de su mensaje del 4 de julio, Payá repitió la promesa que guía toda su actividad: «Cuba también será libre.»