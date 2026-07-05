Aumento del precio del pan en La Habana desata críticas por su impacto en personas y familias empobrecidas

Sin explicaciones, encarecen el pan en La Habana en medio de la policrisis cubana

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La ingeniera y empresaria privada Yulieta Hernández Díaz compartió este domingo en Facebook una fotografía de un aviso oficial colocado en establecimientos de la Empresa Cubana del Pan de La Habana, en el que se informa que, desde el 2 de julio, entraron en vigor nuevos precios para todas las variedades de panificación, sin que mediara una explicación pública sobre las razones de la medida ni un período de transición.

Según el documento, el pan de corteza suave de 200 gramos pasó a costar 220 pesos cubanos, mientras que el de 100 gramos quedó en 110 pesos.

El pan molde de 500 gramos fue fijado en 550 pesos y el pan de corteza dura de 400 gramos en 500 pesos. La tortica de 40 gramos, una de las opciones más económicas, pasó a venderse por 40 pesos.

Captura de Facebook/Yulieta Hernández Díaz

Hernández aseguró que inicialmente creyó que el aviso era falso. "Vi esto en redes... pensé era fake, pero no", escribió. Aunque reiteró que considera que el Estado no debería dedicarse a producir pan, cuestionó la forma en que se ejecutó la decisión.

"Estas medidas, sin explicación previa, después de décadas de producción estatal de pan y en medio de la policrisis actual, no se entienden. Lo mínimo era explicar la decisión. Luego, definir una transición: licitar o arrendar las panaderías con transparencia, sin discrecionalidad. No cambiar el esquema de un día para otro ni subir precios sin información clara", afirmó.

La empresaria sostuvo que el Estado debería concentrarse en garantizar la importación de trigo y la producción y distribución de harina, en lugar de mantener el control de toda la cadena productiva.

Imagen: Facebook/Yulieta Hernández Díaz

A su juicio, ello permitiría abastecer a los productores privados con menores costos logísticos y mayor estabilidad en el suministro.

También advirtió sobre las consecuencias sociales del incremento en un contexto marcado por los apagones, la escasez y el deterioro del poder adquisitivo.

"Estamos en vacaciones, con los niños en casa. Muchas madres sin opciones para alimentarlos o mantenerlos entretenidos, sin electricidad para conservar alimentos o cocinar. Un pan, en ese contexto, puede ser la comida de un niño o de un anciano", escribió.

Hernández concluyó que el problema no radica únicamente en el ajuste económico, sino en la manera en que se aplica: "Hay formas de implementar este tipo de decisiones sin que el impacto sea tan caótico".

El incremento golpea directamente el ingreso de los cubanos. El nuevo salario mínimo, de 3,210 pesos, entró en vigor el 1 de julio, aunque los trabajadores no comenzarán a cobrarlo hasta agosto. Con ese monto, un trabajador solo podría comprar alrededor de 14 panes de 200 gramos al mes.

Los jubilados afrontan un panorama aún más difícil, con una pensión mínima de 3,056 pesos, mientras economistas estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96,000 pesos mensuales.

La publicación generó numerosas reacciones de indignación en redes sociales. Entre los comentarios, varios usuarios criticaron que el gobierno aplique aumentos de precios sin ofrecer soluciones al desabastecimiento ni explicar las razones de las decisiones.

Otros recordaron el cierre o la intervención de panaderías privadas que antes ofrecían una mayor variedad de productos y precios.

Una madre de ocho hijos en Matanzas denunció el 18 de febrero pasado haber pagado 200 pesos por cada barra de pan suave. En Villa Clara, desde febrero, el pan normado solo se entrega a menores de 13 años y mayores de 65.

El aumento ocurre en medio del deterioro del abastecimiento de harina en el país. En mayo, Ciego de Ávila recibió apenas 32 toneladas de harina, suficientes para dos días de pan normado para más de 430,000 habitantes.

Cuba necesita alrededor de 20,000 toneladas mensuales para garantizar el pan de la libreta, mientras sus molinos de trigo permanecen paralizados o trabajan a capacidad mínima.

En 2025, la producción nacional de pan cayó 100,900 toneladas y 17 empresas del sector alimentario cerraron con pérdidas por 364 millones de pesos.