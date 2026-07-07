María Elvira Salazar: «Lo mejor para Cuba es que la familia Castro se vaya por la puerta de atrás»

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aseguró este lunes que la administración de Donald Trump está aplicando con Cuba la misma estrategia de presión gradual que, según afirmó, culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y sostuvo que Washington está dando tiempo a la familia Castro para que abandone el poder de forma pacífica y facilite una transición "sin sangre" en la isla.

En un video publicado en su cuenta de X que recoge un fragmento de una entrevista concedida al programa Al punto de Univision, la legisladora respondió a quienes le preguntan cuándo llegará un cambio político en Cuba y comparó la situación actual con el proceso que, según ella, se siguió en Venezuela.

«Todo aquel que me para y me dice: "¿Para Cuba cuándo?". Este es el mismo compás de espera que vimos en Venezuela, que la gente me decía: "¿Para cuándo?". Y miren, ocurrió», afirmó.

Salazar insistió en que el poder real en Cuba no está en manos de Miguel Díaz-Canel, sino de un reducido núcleo familiar encabezado por Raúl Castro.

«Están dándole tiempo a la familia Castro, que son unos cuantos nada más, porque en realidad son los que tienen el poder en la mano. Que entiendan, que asimilen, que internalicen que el juego se acabó», declaró.

La congresista señaló que la salida más conveniente tanto para los gobernantes como para el país sería una transición negociada que evitara un conflicto violento.

«Lo mejor que puede ser para ellos y para el pueblo cubano y para el futuro de esa isla es que se vayan por la puerta de atrás y que disfruten todo lo que se robaron. No hay problema, que lo hagan. La cosa es que haya una transición limpia y sin sangre en esa isla», sostuvo.

"Es el mismo patrón"

Durante su intervención, Salazar afirmó que la política impulsada por el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio sigue el mismo esquema que, según dijo, se aplicó contra el régimen venezolano.

«Estamos dándole tiempo para que lo entiendan hasta que ya Trump diga: "No le damos más tiempo", que fue lo mismo que pasó con Maduro. Es el mismo patrón», aseguró.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 durante un operativo autorizado por Trump, después de meses de presión diplomática y sanciones económicas.

Las declaraciones de Salazar se producen el mismo día en que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, concedió una entrevista al medio estadounidense USA Today, donde manifestó su disposición a negociar directamente con la administración Trump.

«Si me designan puedo negociar con cualquier seleccionado por el Gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump», afirmó, aunque dejó claro que cualquier eventual acuerdo debería preservar, a su juicio, los principios de la Revolución cubana.

Un contexto de creciente presión

Las declaraciones de la congresista llegan en medio de un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana.

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, ataque en el que murieron cuatro cubanoamericanos. La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en una grabación en la que se escucha la orden: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan». Los cargos contemplan penas que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.

Ese mismo día, Salazar declaró desde el Capitolio que "hoy comienza el fin de la familia Castro".

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, medidas que, según Washington, han reducido entre un 80 % y un 90 % las importaciones energéticas de la isla. En paralelo, Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, marcada por apagones de hasta 25 horas y una contracción estimada del PIB del 6,5 % para este año.

Pese al escenario de incertidumbre, Salazar aseguró estar convencida de que el cambio político llegará.

«No tengo ninguna duda de que eso va a pasar. La dictadura no será eterna. Cuba será libre», concluyó.