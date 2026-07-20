Académico cubano: El pueblo de la isla «llegó al límite de la resiliencia y todavía está de pie»

El investigador cubano Lorenzo Vega-Montoto, Doctor en Ciencias Químicas e Investigador Titular en el Idaho National Laboratory, publicó este viernes en el portal CubaxCuba un artículo en el que desmonta el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional en junio y advierte que lo que el régimen vende como transformación histórica no es más que una muda de caparazón: el mismo animal con las mismas tenazas.

El análisis parte del propio lema oficial del paquete: «Sin renunciar jamás al socialismo, hacer lo necesario para preservar lo esencial». Para Vega-Montoto, «lo esencial» no es el bienestar del cubano de a pie, sino el poder de la cúpula, «la misma cúpula, el mismo Partido único, intacto, administrando ahora la esperanza como administra la escasez».

Las medidas —que eliminan el tope de 100 trabajadores para empresas privadas, autorizan la banca privada y la inversión extranjera directa, y profundizan la dolarización— llegaron en el peor momento posible: 89% de las familias cubanas en pobreza extrema según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, apagones de entre 20 y 40 horas continuas, un salario promedio de 13 dólares mensuales y un éxodo de más de 1,7 millones de personas entre 2020 y 2025, el mayor de la historia de la Isla.

El primer ministro Manuel Marrero lo reconoció al presentar el paquete: Cuba atraviesa «uno de los momentos más complejos desde el Período Especial». Vega-Montoto interpreta esa frase no como diagnóstico sino como confesión.

El académico recurre al concepto del politólogo Javier Corrales —el «Estado portero»— para explicar el mecanismo: Cuba no sobrevive produciendo crecimiento sino administrando el acceso al capitalismo, decidiendo quién entra y quién queda fuera. Los economistas Carmelo Mesa-Lago y Jorge Pérez-López documentaron ocho ciclos de este vaivén, y en todos los casos las marchas atrás fueron impulsadas por el miedo de la dirigencia a perder el control político, no por cálculo económico, señala.

El punto más explosivo del análisis es la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo» por su propio abuelo. El 7 de julio, USA Today publicó el primer perfil de un miembro de la familia Castro en 70 años, en el que el coronel del Ministerio del Interior —jefe de la escolta de Raúl Castro e hijo del fallecido general que presidió GAESA— se presentó como gestor de la transformación desde el despacho del patriarca.

Las declaraciones del coronel, de 42 años, generaron indignación inmediata. «Nunca me ha interesado la política, pero si la revolución necesita que dé un paso al frente, lo daré», afirmó. La entrevista se realizó con el coronel vistiendo una camiseta Hugo Boss y tenis Hermès, con informes clasificados en un maletín Salvatore Ferragamo, mientras los apagones superaban las 24 horas corridas. Preguntado por esa distancia, respondió: «Me duele que la gente no pueda vivir como yo», pero dijo levantarse «cada día para cambiar esa situación».

Sobre GAESA, el conglomerado que su padre construyó, minimizó su peso a «alrededor del quince por ciento» de la economía. USA Today anotó que «no pudo verificarlo»; las estimaciones externas lo sitúan entre el 30% y el 40% del PIB, con cerca del 90% del comercio minorista y exención total de auditorías.

Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe y durante décadas voz cultural leal al oficialismo, rompió filas públicamente y pidió «mil disculpas» por haber sido «ingenuo»: «Nunca prestaría mi militancia para justificar estas cosas. Que se defiendan ellos». Un funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central terminó de hundir el barco al confirmar que el Cangrejo negocia con Washington por decisión de «la máxima dirección del país», reconociendo por escrito que la dinastía existe y manda.

Desde Washington, el Departamento de Estado calificó las medidas de «señales de humo superficiales» y el secretario Marco Rubio sancionó nuevas entidades de GAESA. El propio Cangrejo lo admitió al ser preguntado si las negociaciones han dado frutos: «Me gustaría responder que sí... pero la realidad es que no».

Vega-Montoto advierte que la Constitución de 2019 dejó la trampa por escrito: su artículo 229 prohíbe enmendar la cláusula que declara «irrevocable» al socialismo. El régimen necesita reformar la economía para sobrevivir, pero hizo legalmente imposible reformar el poder. «Lo que cambia son los nombres —Rectificación, Período Especial, Actualización, Ordenamiento, las 176 medidas— y lo que permanece es la gramática: soltar para no soltarse, conceder para no ceder», escribe el académico.

El artículo —titulado «Crónica de una metamorfosis anunciada: el Cangrejo que quiere ser mariposa»— cierra con una afirmación que alude a su encabezado: «Si algo va a revitalizar a Cuba, si algo la ha revitalizado siempre, no es el caparazón que muda, sino el pueblo que resiste debajo, el que llegó al límite de la resiliencia y todavía está de pie. Ese pueblo no necesita que le administren la próxima apertura; necesita que, por primera vez en sesenta y siete años, nadie se la robe».