Triciclos eléctricos con paneles solares, los únicos que sobreviven a los apagones y la falta de combustible en Cuba

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Los triciclos eléctricos chinos, muchos equipados con paneles solares instalados artesanalmente, se han convertido en el único medio de transporte más o menos disponible para muchos cubanos, según un reportaje de la agencia AP que retrata el colapso de movilidad en la Isla.
Ante la desaparición del combustible, los autos que durante años definieron el paisaje urbano de La Habana han desaparecido casi por completo, y ahora circulan vehículos de fabricación china -marcas Zonsen y Jinpeng, además de la marca Vedca ensamblada localmente.
«Esto es lo que está moviendo a las personas, las mipymes, la comida... Todo aquí se está moviendo con triciclos», declaró a la AP Liecer de la Cruz, propietario de uno de estos vehículos.
La causa es la ausencia casi total de petróleo. Cuba necesita ocho buques de combustible al mes para funcionar con normalidad, pero desde diciembre solo han llegado dos a la Isla. El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, lo admitió el 14 de mayo: «No tenemos nada de fuel, de diesel, solo gas acompañante».
Ante ese vacío, los cubanos han recurrido a su ingenio: instalar paneles solares sobre los techos de los triciclos para sortear también los apagones, que impiden recargar las baterías.
El ingeniero Carlos Álvarez, de 29 años y dueño de un taller en La Habana, coloca entre tres y cuatro paneles por semana y recibe cada día más encargos.
«Tengo un cliente que dice que no carga la batería hace 15 días. Él trabaja hasta las 13 horas y después lo deja bajo el sol. Cuba al final es un eterno verano y aunque sea invierno hay tremendo sol, entonces realmente ayuda bastante», explicó.
Instalar un panel puede costar unos 500 dólares, aunque otros cuentapropistas cobran hasta 800 dólares con materiales incluidos.
En mayo trascendió la historia del joven Yadán Pablo Espinosa, de 21 años, quien montó una pequeña fábrica casera en Arroyo Naranjo donde hace soportes para paneles, capaces de generar hasta 2,600 vatios en horas de máxima radiación. Junto a su padre, tres hermanos y un amigo ya habían equipado más de 15 vehículos sin apoyo estatal.
Los triciclos cuestan entre 2,000 y 4,000 dólares en plataformas de venta en línea locales, cifras inalcanzables para la mayoría: el salario mínimo estatal equivale a unos 17.5 dólares mensuales. Muchos son comprados en Panamá y enviados por familiares en el exterior.
La paradoja que el régimen de Díaz-Canel no puede ocultar es que promovió los triciclos eléctricos como solución al colapso del transporte, pero la red eléctrica tampoco garantiza la recarga de las baterías. El 5 de julio se registró un récord de déficit eléctrico de 2,230 MW, y el sistema ha sufrido siete colapsos totales en 18 meses.
Por ello, los paneles solares han sido para muchos transportistas una opción «obligada».
No obstante, los precios del servicio siguen siendo prohibitivos para el cubano de a pie que depende de un salario o una jubilación.
En Matanzas, las tarifas de los triciclos se duplicaron de un día para otro el 10 de junio, llegando a 300 pesos por trayecto, apenas tres meses después de que el ministro de Transporte anunciara que incluso los pacientes de hemodiálisis debían costear de su bolsillo el traslado en estos vehículos.
Preguntas frecuentes sobre el uso de triciclos eléctricos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los triciclos eléctricos con paneles solares son populares en Cuba?
Los triciclos eléctricos con paneles solares son populares en Cuba porque son la única alternativa viable ante la escasez de combustible y los frecuentes apagones. La crisis energética ha hecho que estos vehículos, especialmente los equipados con paneles solares, sean esenciales para la movilidad diaria, ya que permiten recargar las baterías sin depender de la red eléctrica inestable.
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¿Cuánto cuesta instalar un panel solar en un triciclo eléctrico en Cuba?
Instalar un panel solar en un triciclo eléctrico en Cuba puede costar entre 500 y 800 dólares, dependiendo de quién realice la instalación y si los materiales están incluidos. Este costo es significativo considerando que el salario mínimo estatal es de aproximadamente 17.5 dólares mensuales.
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¿Qué impacto tienen los triciclos eléctricos en la movilidad de los cubanos?
Los triciclos eléctricos han tenido un impacto significativo en la movilidad de los cubanos, ya que se han convertido en el principal medio de transporte en ciudades como La Habana, debido al colapso del transporte público y la escasez de combustible. Sin embargo, su costo elevado hace que no estén al alcance de todos los ciudadanos.
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¿Qué desafíos enfrentan los propietarios de triciclos eléctricos en Cuba?
Los propietarios de triciclos eléctricos en Cuba enfrentan varios desafíos, como la alta demanda de paneles solares para mantener los vehículos en funcionamiento durante los apagones y el alto costo de instalación de estos sistemas. Además, deben lidiar con un mercado informal que encarece los precios de compra y mantenimiento de estos vehículos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.