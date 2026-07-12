Triciclos eléctricos con paneles solares, los únicos que sobreviven a los apagones y la falta de combustible en Cuba

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Los triciclos eléctricos chinos, muchos equipados con paneles solares instalados artesanalmente, se han convertido en el único medio de transporte más o menos disponible para muchos cubanos, según un reportaje de la agencia AP que retrata el colapso de movilidad en la Isla.

Ante la desaparición del combustible, los autos que durante años definieron el paisaje urbano de La Habana han desaparecido casi por completo, y ahora circulan vehículos de fabricación china -marcas Zonsen y Jinpeng, además de la marca Vedca ensamblada localmente.

Facebook / Cuba Usuarios · Energía Solar / Adonis Pérez Guevara

«Esto es lo que está moviendo a las personas, las mipymes, la comida... Todo aquí se está moviendo con triciclos», declaró a la AP Liecer de la Cruz, propietario de uno de estos vehículos.

La causa es la ausencia casi total de petróleo. Cuba necesita ocho buques de combustible al mes para funcionar con normalidad, pero desde diciembre solo han llegado dos a la Isla. El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, lo admitió el 14 de mayo: «No tenemos nada de fuel, de diesel, solo gas acompañante».

Ante ese vacío, los cubanos han recurrido a su ingenio: instalar paneles solares sobre los techos de los triciclos para sortear también los apagones, que impiden recargar las baterías.

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El ingeniero Carlos Álvarez, de 29 años y dueño de un taller en La Habana, coloca entre tres y cuatro paneles por semana y recibe cada día más encargos.

«Tengo un cliente que dice que no carga la batería hace 15 días. Él trabaja hasta las 13 horas y después lo deja bajo el sol. Cuba al final es un eterno verano y aunque sea invierno hay tremendo sol, entonces realmente ayuda bastante», explicó.

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Instalar un panel puede costar unos 500 dólares, aunque otros cuentapropistas cobran hasta 800 dólares con materiales incluidos.

En mayo trascendió la historia del joven Yadán Pablo Espinosa, de 21 años, quien montó una pequeña fábrica casera en Arroyo Naranjo donde hace soportes para paneles, capaces de generar hasta 2,600 vatios en horas de máxima radiación. Junto a su padre, tres hermanos y un amigo ya habían equipado más de 15 vehículos sin apoyo estatal.

Los triciclos cuestan entre 2,000 y 4,000 dólares en plataformas de venta en línea locales, cifras inalcanzables para la mayoría: el salario mínimo estatal equivale a unos 17.5 dólares mensuales. Muchos son comprados en Panamá y enviados por familiares en el exterior.

La paradoja que el régimen de Díaz-Canel no puede ocultar es que promovió los triciclos eléctricos como solución al colapso del transporte, pero la red eléctrica tampoco garantiza la recarga de las baterías. El 5 de julio se registró un récord de déficit eléctrico de 2,230 MW, y el sistema ha sufrido siete colapsos totales en 18 meses.

Por ello, los paneles solares han sido para muchos transportistas una opción «obligada».

No obstante, los precios del servicio siguen siendo prohibitivos para el cubano de a pie que depende de un salario o una jubilación.

En Matanzas, las tarifas de los triciclos se duplicaron de un día para otro el 10 de junio, llegando a 300 pesos por trayecto, apenas tres meses después de que el ministro de Transporte anunciara que incluso los pacientes de hemodiálisis debían costear de su bolsillo el traslado en estos vehículos.