Apagones en Cuba: analista advierte que también cortan la luz para masacrar sin testigos

El investigador Alejandro González Acosta, de la Universidad Autónoma de México, lanzó una tesis contundente en una tertulia de CiberCuba: los apagones que padece Cuba no son solo una catástrofe energética, sino una herramienta deliberada del régimen para cortar las comunicaciones, aislar tecnológicamente a la población y reprimir sin que nadie lo vea.

«Detrás del apagón que obviamente quita la luz, no se puede cocinar, pero hay algo más importante: corta las comunicaciones. Ellos saben que su enemigo es el Internet», afirmó González Acosta en el programa conducido por Tania Costa, junto a los historiadores Jorge León y Omar Sixto.

El argumento del investigador va más allá de la crisis eléctrica. Según su análisis, al cortar la luz el régimen logra simultáneamente aislar a la isla: «Al quitar la luz se cortan las comunicaciones y entonces queda la isla totalmente bajo el dominio. Pueden masacrar a toda la población y nadie se va a enterar».

González Acosta fue explícito al señalar que «esos apagones tienen una segunda función que es el aislamiento tecnológico y la posibilidad de masacrar la isla y que no se entere nadie hasta mucho después».

Esta tesis tiene respaldo en hechos documentados. El cuarto apagón total del año ocurrió el 10 de julio, y el 25 de junio el déficit de generación alcanzó un récord de 2,208 MW, dejando sin electricidad al 70% del país de forma simultánea. En Matanzas se registraron cortes de hasta 87 horas consecutivas.

Paralelamente, el régimen ha implementado cortes focalizados de internet en barrios de protesta como Centro Habana, Regla y Playa, para impedir transmisiones en vivo y la documentación de la represión. El 14 de mayo, una caída masiva de internet en La Habana coincidió con el despliegue de fuerzas policiales que detuvieron al menos 14 personas. El precedente directo es el 11 de julio de 2021, cuando el régimen bloqueó WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram por más de 48 horas mientras detenía a más de 1,500 personas.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta hasta la fecha, muchas de ellas directamente vinculadas a la falta de electricidad y agua.

González Acosta también advirtió sobre las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen el 18 de junio, que abren sectores a la inversión privada y extranjera. Citando a Lenin —«los burgueses son tan cretinos que nos venden la soga con la que vamos a ahorcar»—, advirtió que los empresarios que inviertan bajo ese marco estarían financiando al propio régimen.

Para ilustrar el momento político, el investigador trazó un paralelismo histórico. «En el 98 fue el estallido del Maine, del acorazado Maine. Ahora, ¿qué podría ser? Una situación en la base de Guantánamo, algo que suceda allí que detone y que sea la chispa que va a encender el polvorín».

La referencia cobra peso ante la escalada militar de 2026: reportes de inteligencia sobre más de 300 drones cubanos de origen ruso e iraní, el despliegue del portaaviones USS Nimitz en mayo y la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a Guantánamo el 10 de junio.

«La isla entera es un gran desierto seco», concluyó González Acosta. «Una chispa la enciende».