“Ustedes tienen tierra”: Marrero exige sembrar en Arroyo Naranjo para enfrentar la crisis alimentaria

El primer ministro Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa visitaron este viernes la Zona de Defensa La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, donde exigieron aprovechar las tierras disponibles para sembrar alimentos de ciclo corto ante la crisis alimentaria que golpea a la isla.

Durante el recorrido, como parte del Día Nacional de la Defensa, Marrero subrayó la ventaja comparativa de esa zona respecto a otras: "El tema alimento es clave, y usted a diferencia de otras zonas de defensa, tienen tierra", mostró un reporte del Canal Caribe de la televisión oficial.

La visita también evaluó los planes de preparación de las tropas regulares y el papel de las Brigadas de Producción y Defensa, además de problemáticas críticas que afectan a los más de 36,000 habitantes agrupados en las 14 circunscripciones de La Güinera, entre ellos, el abasto de agua y la rotación desigual de los circuitos eléctricos, precisó la fuente.

"Reconocemos la complejidad de la zona en un momento tan difícil, sobre todo el tema de energía, incluyendo combustible y agua, y que hay que seguir trabajando duro, sobre todo en explotar las potencialidades", admitió Marrero ante las autoridades locales.

El llamado se produce mientras el régimen enfrenta un colapso agrícola y energético sin precedentes, razón por la cual casi 97 % de las microempresas agropecuarias cubanas se ven impedidas de operar.

Este mismo viernes, Valdés Mesa recorrió entidades agrícolas de Mayabeque con un mensaje similar, al pedirles a los campesinos sustituir el diésel por biomasa y leña ante la falta de combustible.

La exhortación de Marrero a sembrar tierras ociosas en La Habana no es nueva. En febrero, el gobierno intentó reeditar el fracasado Cordón de La Habana para recuperar tierras precisamente en Arroyo Naranjo y municipios aledaños.

En enero, el jefe de gobierno exigió eliminar trabas en la entrega de tierras durante una visita a Cienfuegos, y en diciembre de 2025 celebró en redes sociales los supuestos avances de la agricultura urbana, lo que desató burlas masivas en plena escasez generalizada.

La producción de arroz en Cuba cayó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025. El pís importa entre 70 % y 80 % de los alimentos que consume, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró una emergencia humanitaria en el campo cubano en marzo.

Ante el colapso energético que paraliza la maquinaria agrícola, la agricultura cubana ha regresado al uso de bueyes y molinos de viento, una realidad que contrasta con los discursos reiterados de las autoridades sobre el potencial productivo de las tierras disponibles.

El propio Partido Comunista reconoció en diciembre de 2024 el fracaso del sector: "Los resultados que logramos hoy no satisfacen las necesidades de la población".