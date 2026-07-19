Suben las divisas en el mercado informal de Cuba este domingo

Las tres divisas principales del mercado informal cubano registraron subidas este domingo respecto a la jornada anterior. Según datos registrados a primera hora de esta mañana, el dólar se cotiza a 665 pesos cubanos, el euro a 765 CUP y la MLC a 453 CUP.

El sábado, el dólar cerró en 663 CUP, el euro en 756 CUP y la MLC en 433 CUP, lo que significa que en una sola jornada el dólar ganó dos pesos, el euro subió nueve y la MLC avanzó 20 pesos.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 19 Julio, 2026 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 665 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 765 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 453 CUP

El comportamiento a lo largo del mes ha sido volátil. El dólar tocó su máximo histórico el 21 de junio con 695 CUP, para luego desplomarse hasta los 605 CUP el 30 de ese mes —una caída de 90 pesos en nueve días— y recuperarse progresivamente durante julio hasta estabilizarse en la banda de 660-665 CUP en esta segunda quincena.

El euro siguió una trayectoria similar: desde los 790-800 CUP registrados entre el 19 y el 24 de junio, cayó a mínimos de unos 700 CUP a finales de ese mes, y se recuperó hasta el rango de 750-765 CUP durante las dos primeras semanas de julio.

Evolución de la tasa de cambio

La MLC fue la divisa más volátil del período: desde cerca de 500 CUP a principios de julio, se desplomó hasta mínimos de unos 433 CUP entre el ocho y el 11 de julio, se recuperó brevemente hasta cerca de 487 CUP y volvió a caer antes del repunte de este domingo.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE advirtió que «el reciente descenso de las divisas a finales de junio fue temporal» y que «la demanda de dólares ha vuelto a ganar fuerza frente a la oferta», proyectando que el billete verde se moverá entre 620 y 730 CUP durante julio, con 700 CUP como nivel de resistencia.

La brecha entre la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC) —que fija el dólar en 592 CUP— y el precio informal de este domingo supera el 12%, evidenciando la profunda distorsión cambiaria que padece la economía cubana.

El impacto sobre la población es devastador. El nuevo salario mínimo de 3.210 CUP, vigente desde el primero de julio, equivale a menos de cinco dólares al cambio informal, mientras que el salario medio oficial de 6.930 CUP apenas alcanza los 10,5 dólares mensuales.

Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96.060 pesos mensuales, unas 30 veces el salario mínimo. Un cartón de huevos cuesta entre 3.000 y 4.000 pesos, prácticamente el salario mínimo completo.

En seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar: de 42 CUP en 2020 a los 665 CUP de este domingo. El OMFi advierte que «el Gobierno cubano enfrenta un problema de credibilidad» y que las reformas internas «difícilmente serán suficientes si no van acompañadas de algún tipo de negociación con Estados Unidos».

En un escenario pesimista, analistas proyectan que el dólar podría superar los 1.000 CUP antes de que finalice 2026.