Helado en un cenicero: La nueva imagen del colapso de la gastronomía en Cuba

Un local gastronómico en Guantánamo le sirvióa una clienta helado dentro de un cenicero de vidrio, y la imagen se ha convertido en símbolo del deterioro del servicio estatal cubano tras viralizarse en redes sociales.

Giselda Serret publicó en Facebook la fotografía del insólito recipiente junto a un mensaje de indignación: «Discúlpenme por esta publicación, pero es una falta de respeto al pueblo ir a un local de gastronomía como la Flor de Paseo, en Guantánamo, a tomarse un helado que bien caro está, y te lo sirvan en un cenicero».

Y pregunta: «¿A quien le echaremos la culpa? ¿Al bloqueo?».

La imagen muestra un cenicero de vidrio -con las muescas típicas para apoyar cigarrillos- que contenía dos o tres bolas de helado semiderretidas y una cucharilla de metal, todo sobre una mesa.

Captura de Facebook / Giselda Serret

La publicación desató una avalancha de comentarios que combinaron el humor con la crítica directa al gobierno.

«Yo no sabría si prender un cigarro o tomar el batido empinado», escribió un internauta. Otro añadió: «Es que ese sabor lleva nicotina». Un tercero dijo: «Cada cosa se frabricó para un objetivo determinado. Imagínate tomar cerveza en un tibor».

Un usuario dijo irónicamente que el establecimiento lo hizo pensando en el cliente: «¿Viste las ranuras? Es para que descanses la cuchara y también para que puedas tomar por ahí sin hacer tanto esfuerzo».

Pero no todos se limitaron a la ironía. Uno fue directo: «Basta de callarnos las injusticias y las faltas de respeto con el pueblo de los inútiles que mal gobiernan Cuba».

Otro señaló el fondo del problema: «Una cosa es lo que haces en tu casa cuando te da la gana y otra lo que pagas en algún puesto. Si uno no reclama se vuelve una moda el hecho de que atiendan como quiera y como sea sin respeto por el cliente».

Las burlas siguieron: «Cuando te pregunten cómo te sientes: me da lo mismo fumarme un helado que comerme un cigarro», sugirió un internauta. «Tómenlo de carácter deportivo una nueva modalidad de helado, helado al cigarro. Jajaja», señaló otro.

Un comentario reveló que el fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Guantánamo: «Eso es viejo, en las heladerías de Santiago también de vez en cuando te servían en recipientes exactamente iguales a ese. Y no hablo de ahora, hace más de 6 años se viene haciendo».

Otro internauta remató con sarcasmo: «Y si es una sola bola te la echan en el gorro de la cafetera».

«Bueno, allí estará prohibido fumar ¡pero no tomar helado!», subrayó otro.

El hecho ocurre en un territorio que atraviesa una situación alimentaria crítica. Según un informe de abril de sobre inseguridad alimentaria, Guantánamo es una de las cinco provincias cubanas con niveles más alarmantes, y la más cara del país para productos esenciales: el aceite envasado llega a 1,555 CUP por litro y la leche en polvo a 1,739 CUP por cada 500 gramos.

La falta de vajilla adecuada en establecimientos estatales viola la propia normativa del régimen: la Resolución 74 de 2020 del Ministerio de Comercio Interior exige vajilla, cristalería y cubertería completa como requisito de categoría, pero la realidad operativa ignora ese estándar.

En otras provincias también es imposible acceder a un buen helado en un local estatal.

En junio, el Coppelia de Sancti Spíritus reabrió tras años de inactividad casi total, pero los clientes que acudieron con expectativas encontraron raciones mínimas, helado cristalizado y precios abusivos para la calidad recibida.

«Sentí que había botado 250 pesos», lamentó un cliente después de probar dos bolas con sabor a mantecado. Las porciones, describió, equivalían apenas a «dos cucharadas grandes» y el helado tenía tantos cristales de hielo que el sabor desapareció incluso antes de abandonar el establecimiento.

El patrón de denuncias es recurrente: en julio de 2025, una cubana documentó pésimas condiciones en el restaurante Castillo de Jagua en La Habana, y en agosto de ese año se denunció que en una planta estatal de alimentos la masa de croquetas se colocaba directamente en el piso.

Pese a todo, el gobierno cubano reafirmó en enero que no renunciará a la gastronomía estatal, aunque la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, admitió que el sector depende de insumos comprados al mercado privado.

Mientras tanto, en las redes sociales cubanas, un cenicero con helado derretido resume mejor que cualquier discurso oficial el estado real de la gastronomía en la Isla.