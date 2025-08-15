Masa de croquetas tirada en el piso: denuncian insalubridad y abusos en planta estatal de alimentos en La Habana

Graves violaciones de higiene y abusos de poder en la Unidad Básica de Empaquetamiento El Tigre

La Unidad Básica de Empaquetamiento El Tigre, en el municipio habanero de La Lisa (Ave. 53 y 158), enfrenta graves acusaciones de manipulación insalubre de alimentos y abuso de autoridad por parte de su directora, Yuliett Curbelo Lugo, según denunció un ciudadano de forma anónima por temor a represalias.

Según la denuncia, enviada al periodista Mario J. Pentón y publicada en sus redes sociales, la masa de croquetas se coloca directamente sobre el piso y se reutilizan cajas de croquetas procesadas que se han deteriorado por los cortes eléctricos, mezclándolas con masas nuevas para enmascarar el mal olor y su estado.

La directora es acusada de tratar de forma irrespetuosa al personal con frases despectivas como “A quien no le guste, que pida la baja” y “Aquí se hace lo que me salga del bo…”, así como de actuar como si la entidad fuera de su propiedad.

El reporte indica que los trabajadores reciben un almuerzo en pésimas condiciones, mientras que la directora y su esposo, también empleado en el centro, disponen de un menú distinto y de mejor calidad.

Además, se les atribuye el uso de su posición para obtener lujos y permitir irregularidades sin consecuencias.

La fuente señala que, pese a las quejas internas, los empleados no pueden abandonar el trabajo por la necesidad de ingresos, aunque los salarios sean insuficientes.

Estos productos —croquetas y masas de hamburguesa— son consumidos mayormente por familias empobrecidas y de bajos recursos, incluidos niños, lo que agrava la preocupación por los riesgos sanitarios denunciados.

Comentarios de ciudadanos en redes sociales muestran indignación generalizada y confirman que este caso refleja problemas extendidos.

La internauta Leisy Valdés afirmó que, si las denuncias anónimas con evidencias se atendieran, “los responsables no tendrían más remedio que hacer las cosas medianamente bien”, pero se sienten intocables.

Silvia Quinta señaló que estos productos “no están ni para que se lo coman los perros” y que los directivos jamás los consumirían.

Otros usuarios subrayan que la insalubridad no es aislada: moscas, cucarachas, ratones, aguas contaminadas y falta de productos de limpieza son comunes en la elaboración de alimentos estatales. “Todo conspira para reducir la población cubana”, dijo otra comentarista.

También se repite la queja de que muchos jefes actúan como “millonarios” y ejercen un abuso de autoridad impune, mientras la frase “al que no le guste que pida la baja” se convierte en consigna nacional.

Varios denuncian la doble moral de las autoridades sanitarias, que aplican multas severas a negocios privados mientras ignoran las condiciones en centros estatales.

Otros, como Yarisel Sánchez Lima, califican la situación de “asco por donde quiera que se mire” y advierten que la mayoría de lo que puede consumir la población “es puro bagazo”.

Algunos, como Elizabeth Blanco y Deysi Cobiella, aseguran que han optado por no comprar alimentos procesados por el Estado para proteger su salud y la de sus familias, aun si eso significa comer solo plátano o calabaza hervida.

Según ellos, las normas esenciales de higiene se han perdido y lo único que importa a los directivos es “llenarse los bolsillos”, mientras el pueblo enfrenta hambre y enfermedad.

No es la primera vez que trascienden informaciones sobre la mala calidad y falta de higiene en la elaboración de alimentos destinados a los cubanos de a pie, muy distinto a aquellos destinados a la élite de poder en la isla.

El director de producción de la Empresa Provincial de Alimentos en Matanzas, Daniel Yon Aguiar, reconoció en abril que existía malestar en la población por la mala calidad del pan, específicamente por su olor desagradable, similar al de las cucarachas.

Cubanos han encontrado desde un tornillo dentro del pan de la cuota hasta un extraño y tóxico contenido en la compota para niños que distribuyen en las bodegas.

La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, presumió recientemente de la elaboración de croquetas de plátano y la introducción de un “caldo base” dentro de las alternativas gastronómicas como parte de los "avances" en la red comercial del país.

Según declaraciones en julio de la funcionaria, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, estas "iniciativas" son "ejemplos positivos" de respuesta creativa frente a la compleja situación económica y de abastecimiento que atraviesa la isla.

La precariedad alimentaria que sufre la población cubana está aumentando la exposición a enfermedades carenciales, afectando el desarrollo físico y cognitivo y debilitando las defensas del organismo.

La organización Food Monitor Program (FMP) alertó el pasado lunes que la dieta de la mayoría de los hogares es altamente repetitiva, pobre en micronutrientes y fibra, y dependiente de alimentos ultraprocesados como picadillo y salchichas, en lugar de proteínas frescas como pescado o carne de res.

Informes recientes indican que más de nueve millones de personas en Cuba cocinan en condiciones deficientes, con acceso limitado a combustibles y sin equipamiento básico, lo que no solo reduce la variedad de alimentos que pueden consumir, sino que también condiciona la forma en que se preparan.

A ello se suma que una de cada cuatro personas reconoce haberse acostado sin cenar, reflejando cómo el hambre se ha convertido en una realidad cotidiana. Estas cifras evidencian una precariedad alimentaria crónica que impacta directamente a millones de familias.

El panorama se agrava en un contexto que muchos comparan con el Período Especial, aunque ahora con menos respaldo estatal, mayor dependencia del mercado informal y un sistema de racionamiento casi simbólico.

