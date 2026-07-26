Privados rescatan emblemáticos espacios gastronómicos de Cienfuegos hundidos por la gestión estatal

Tras años de abandono, el gobierno recurre a privados para salvar la gastronomía en la Perla del Sur

El gobierno entregó la gestión de cinco espacios gastronómicos emblemáticos de Cienfuegos a operadores privados, después de años de cierre o deterioro de instalaciones que el Estado reconoció no haber podido mantener operativas.

La medida abarca el restaurante Covadonga, las heladerías Coppelia y El Cairo, el Club Caribe, la Laguna del Cura y el Parque de Diversiones, cuyos espacios fueron licitados para que actores económicos no estatales asuman su explotación con el propósito de reabrirlos antes del 26 de julio, destacó el jueves un reportaje publicado por el periódico oficial 5 de Septiembre.

Eddy Víctor Hernández Cruz, director del Grupo Empresarial de Comercio de Cienfuegos, explicó que el proceso comenzó con la identificación de unidades cerradas o con servicios limitados debido a la crisis económica, la crisis energética y el éxodo de trabajadores.

Según el funcionario, la decisión fue convocar una licitación pública para incorporar a actores privados con actividades afines a la gestión de esos establecimientos.

Aunque las autoridades insistieron en que no se trata de una privatización, Hernández afirmó que "el Estado seguirá siendo el dueño del inmueble" y que solo recurrirá a los emprendedores "cuando nosotros no podamos", bajo contratos de administración cooperada, consignación y comisión.

Por su parte, Ana Juvier Chaple, directora municipal de Gastronomía, Alojamiento y Recreación, sostuvo que la empresa estatal conserva sus facultades y mantiene a los trabajadores mientras recupera los servicios.

En los hechos, la decisión traslada a las mipymes la inversión necesaria para rehabilitar instalaciones deterioradas y el riesgo operativo de su explotación, mientras la propiedad de los inmuebles permanece en manos del Estado y los contratos continúan sujetos al marco regulatorio fijado por las autoridades.

La mipyme Las Rocas del Sur asumió la administración de la parrillada del restaurante Covadonga. Su representante, Maydolis Campos Antón, aseguró que recuperarán las tradicionales ofertas de mariscos y coctelería que caracterizaron al establecimiento.

El Club Caribe quedó bajo la gestión de la mipyme Somos2CM, cuyo titular, Aniel Alberto Vilariño Herrera, explicó que trasladó allí el negocio que antes operaba desde su vivienda con la intención de ampliarlo.

La cesión de estos establecimientos forma parte de las 176 medidas económicas anunciadas por el gobierno en junio. Entre ellas figura el impulso a formas de gestión no estatales en el comercio, la gastronomía y los servicios, así como la creación de cadenas privadas de restaurantes y la apertura a franquicias internacionales, en un contexto en el que el propio Estado reconoce crecientes dificultades para sostener la operación de numerosos negocios públicos.

El caso de Cienfuegos no es aislado. Semanas atrás, la corporación Cimex en Sancti Spíritus abrió a licitación 12 locales comerciales que no puede operar por cuenta propia.

En noviembre de 2025, el ministerio de Comercio Interior sacó a licitación locales deteriorados en La Habana, y en agosto de ese mismo año el gobierno entregó bares estatales en Holguín bajo el mismo esquema.

El patrón se repite en todo el país, el Estado cede lo que no puede administrar y los emprendedores asumen el riesgo de invertir en instalaciones que la planificación centralizada llevó al colapso durante décadas.