Mipyme familiar asumirá la oferta de helados y lácteos en el Coppelia de la Isla de la Juventud

Un emprendimiento privado tomará las riendas de la oferta gastronómica en uno de los espacios más emblemáticos del Municipio Especial.

La Mipyme Hakuna Matata, negocio familiar de la familia Carmenates, firmó un contrato administrativo con la Empresa de Comercio de la Isla de la Juventud para gestionar la producción y venta en el Coppelia local.

Bajo un esquema de producción cooperada entre el sector estatal y el privado, la mipyme pondrá a disposición de los pineros helados, yogur, queso y otras variedades lácteas en los próximos días.

El local atraviesa actualmente una fase de preparación: se ejecutan trabajos de pintura, limpieza de salones y áreas verdes, y acondicionamiento de los baños antes de la reapertura.

Hakuna Matata SRL fue aprobada el 5 de mayo de 2025 y tiene registrada como actividad principal la elaboración y comercialización minorista de alimentos, bebidas y tabaco.

La empresa ya opera en la Isla de la Juventud con presencia en el espacio Día y Noche, ubicado en el boulevard de la calle José Martí de Nueva Gerona, donde se ha destacado por la calidad de sus productos y la profesionalidad de su equipo.

Este acuerdo llega más de un año después de que el Coppelia de Nueva Gerona reabriera en marzo de 2025 con una oferta muy restringida: solo los fines de semana, con un límite de dos especialidades por cliente y sin posibilidad de llevar helado a casa.

La alianza entre Hakuna Matata y la Empresa de Comercio estatal se enmarca en una tendencia que se ha extendido por varias provincias cubanas durante 2026.

El Coppelia de Sancti Spíritus reabrió en junio pasado con el apoyo de una mipyme local, mientras que en Trinidad y Cienfuegos se reportaron rescates similares este mismo mes.

Uno de los antecedentes más temprano de este modelo data de 2022, cuando la mipyme Helados AlasK comenzó a abastecer el Coppelia de Matanzas con 300 potes diarios de 240 mililitros mediante un convenio con Mercabal.

El marco legal que respalda estas asociaciones quedó formalizado con el Decreto-Ley 114/2025, publicado en la Gaceta Oficial el 3 de marzo de 2026 y vigente desde inicios de abril de ese año, que regula por primera vez las alianzas entre entidades estatales y mipymes privadas en Cuba, habilitando cuatro modalidades de colaboración.

La incapacidad del Estado para sostener estos espacios gastronómicos ha convertido al sector privado en el principal motor de su reactivación, un giro que refleja el agravamiento de la crisis económica que atraviesa la Isla tras décadas de gestión centralizada.