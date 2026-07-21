Cubanos inventan sus fogones de carbón: El ingenio ante el colapso energético

Una cubana llamada Yatmara Bernal publicó en Facebook un video en el que muestra el fogón de carbón artesanal que fabricó su esposo con materiales encontrados en la calle, una imagen que resume mejor que cualquier discurso oficial el estado real de Cuba en 2026.

El artefacto no tiene ninguna pieza comprada: el cuerpo principal es una caja vieja de contador eléctrico que ya no servía, con un hueco para permitir el paso del oxígeno. «Esto es una cajita de contador eléctrico vieja que no servía. Él le hizo este piquete por aquí grande para que pase el oxígeno y el carbón pueda prender bien», explica la mujer.

La base es un cajón de metal, rellenado con tierra para aislar el calor de la parte inferior, que es de cartón. Dos mallas metálicas completan el diseño: una sostiene el carbón y la otra funciona como gaveta extraíble para retirar la ceniza acumulada.

El encendido se logra con palitos de madera y una fosforera. Para avivar la llama, un detalle que revela el ingenio detrás de la necesidad: «Muy importante, le pongo este ventiladorcito recargable, para que me le mantenga soplando por aquí, y coja la llama», dice Yatmara, mientras muestra cómo las puntas del carbón se ponen rojas con el oxígeno forzado.

Hasta el tamaño del carbón está calculado. «He hecho pedacitos grandes y pedacitos pequeñitos, porque los pequeñitos son los que prenden mejor, o sea, prenden más rápido, y los grandes hace que dure más», detalla.

Este fogón casero no es una curiosidad ni una anécdota: es la respuesta de millones de cubanos al colapso simultáneo del suministro eléctrico y del gas licuado.

En Santiago de Cuba los apagones alcanzan las 20 horas diarias; en zonas de Matanzas y La Lisa se han registrado cortes de hasta 87 horas consecutivas. El 10 de julio, un fallo en la línea de transmisión entre Santa Clara y Sancti Spíritus provocó el cuarto apagón total del año, dejando a millones de personas sin electricidad.

El gas licuado desapareció del mercado formal hace meses. En enero, el tanquero Emilia regresó vacío a Cuba porque el Estado no pudo pagar el combustible. En mayo, los cilindros de 10 kg comenzaron a venderse en plataformas en línea a 29 dólares, convirtiendo un bien básico en artículo de lujo dolarizado.

El carbón se ha convertido en el combustible de emergencia de toda la Isla, pero su precio refleja la demanda desbocada: la lata que costaba 200 pesos pasó a venderse a 800 pesos en Santiago de Cuba, y el saco de cinco latas llega a 4,000 pesos, casi el doble del salario mínimo mensual.

La paradoja es brutal: Cuba exportó 61.8 millones de dólares en carbón vegetal en 2023, y en el primer trimestre de 2026 una empresa de Camagüey exportó más de 150 toneladas a Europa mientras la población no tenía combustible para cocinar.

El uso masivo de carbón en condiciones precarias ha generado accidentes graves. El 14 de junio, un bebé de nueve meses sufrió quemaduras en Santiago de Cuba.

La animalista Yenney Caballero se quemó la mano cocinando con carbón para sus perros durante un apagón de más de 24 horas en San José de las Lajas.

El régimen, lejos de ofrecer soluciones estructurales, promueve la «resistencia creativa» como respuesta oficial a la crisis, hasta que el propio Miguel Díaz-Canel admitió el 18 de junio, en el Pleno Extraordinario del Comité Central, que esa consigna «ya no basta».

En junio e registraron 107 protestas callejeras en Cuba, cifra récord histórico, mientras los cubanos siguen inventando fogones con lo que encuentran en la calle.