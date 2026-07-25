“Que la población se sienta contenta un día como hoy”: gobierno reparte abundancia en Cienfuegos por el 26 de Julio y penurias el resto del año

El 26 de Julio trae una abundancia fugaz que desaparece al día siguiente

El gobierno montó este sábado una feria agropecuaria e industrial en la ciudad de Cienfuegos para celebrar el aniversario 73 del 26 de Julio, con precios rebajados en productos básicos que la población no puede costear el resto del año.

El evento reunió a unas 18 empresas del sector agropecuario, además de entidades del Comercio, la Gastronomía y actores económicos no estatales, planificado durante semanas por las autoridades locales, informó el periódico oficial 5 de Septiembre.

Reinaldo Gómez Hermida, coordinador de programas y tareas del Gobierno provincial, resumió sin pudor el propósito del operativo. "La intención es satisfacer a la población, que se sienta contenta un día como hoy en que esperamos el advenimiento de la fecha histórica del 26 de julio".

Según el funcionario, productos como el arroz, el boniato, la calabaza, la carne de cerdo y el carbón registraron "una ligera bajada" de precios.

Un asistente identificado como Nelson Leblanc confirmó haber encontrado algunos artículos más baratos que de costumbre.

Lo que el medio estatal omite es el abismo entre esa abundancia de escaparate y la realidad que vive Cienfuegos el resto del año.

La provincia figura entre las cinco con niveles críticos de inseguridad alimentaria identificadas por el Food Monitor Program (FMP) junto con La Habana, Matanzas, Guantánamo y Santiago de Cuba.

El boniato que la feria ofrece hoy a precio rebajado llegó a costar 300 pesos cubanos por unidad en esa misma provincia en mayo pasado.

En abril, una residente documentó en video cómo 2,500 pesos no alcanzaron para comprar carne en la feria local de la Calzada, donde la libra llegaba a 1,000 pesos.

El patrón se repite con cada efeméride política. En junio, una feria por el Día de los Padres en Las Tunas desató una ola de críticas por sus precios inalcanzables.

El telón de fondo es una crisis alimentaria sin precedentes. Según el FMP, casi 34 % de los hogares cubanos pasó hambre en 2025, y en abril, alrededor de 97 % de la población carecía de acceso adecuado a alimentos.

Por otro lado, 78 % de los encuestados considera la situación actual peor que el Período Especial de la década de 1990.

El salario medio estatal ronda los 7,074 pesos mensuales, unos 13 dólares al cambio informal, mientras que economistas independientes estiman que sobrevivir requiere entre 50,000 y 96,000 pesos al mes. La brecha entre ambas cifras lo dice todo.

El acto central nacional del 26 de Julio se celebrará este año en Pinar del Río, una provincia que arrastra apagones de hasta 30 horas y más de dos años sin agua regular en algunos municipios.