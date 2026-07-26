Adolescente reserva donación de comida en Cuba: «La voy a guardar para mis abuelos»

Un adolescente cubano conmovió a miles de personas en redes sociales al recibir una cajita de comida durante una donación y responder que no se la iba a comer: «La voy a guardar para mis abuelos», según un video difundido el viernes por el perfil Guajiro Digital en X.

El gesto del menor desató una ola de reacciones. «Este niño tiene más dignidad y decoro que todos los dirigentes barrigas llenas de este país», escribió un internauta. Otro comentó: «Cuba se murió hace años, lo que queda de ella es un fantasma que intentamos resucitar».

Quienes realizaban la donación, conmovidos por su respuesta, le entregaron una segunda cajita y una lata de refresco para que el adolescente también pudiera comer.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que republicó el video en Facebook donde acumuló más de 57,000 vistas, exigió al régimen «adoptar medidas que garanticen el acceso de la población a una alimentación digna y poner fin a las políticas que han profundizado la precariedad que hoy viven miles de familias en la Isla».

El video no refleja un hecho aislado, sino una crisis que organizaciones independientes califican de emergencia humanitaria. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program y Cuido60, el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos y el 33,9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre al menos una vez en los 30 días previos al estudio.

El 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que el Período Especial de los años 90. El 79,4% de los hogares destina el 80% o más de sus ingresos únicamente a intentar alimentarse, y el 40,6% gasta todo lo que percibe solo en comida.

El propio gobierno reconoció el alcance del colapso: en junio, el ministro de Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió que no se había distribuido aceite, pollo ni yogurt en todo el año, y que en La Habana solo se había entregado una ronda de café.

El contraste con las élites del régimen resulta especialmente hiriente. A principios de este mes, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como «El Cangrejo», declaró en una entrevista a USA Today: «Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo», e imaginó una Cuba donde la gente «pueda comprar foie gras en los supermercados».

El mismo personaje ha sido fotografiado con prendas de Hermès, Hugo Boss y Emporio Armani, y con un Rolex Submariner en la muñeca, mientras millones de cubanos no tienen qué llevar a la mesa. Sus declaraciones generaron una ola de indignación en Cuba y la diáspora.

No es la primera vez que un gesto similar sacude las redes. En enero de este año, un joven cubano entregó su almuerzo a varios ancianos en una escena que también circuló ampliamente. Una abuela cubana resumió en abril la realidad de millones: «Nada más comemos arroz los viejos y los niños».

Guajiro Digital cerró su publicación con una frase que sintetiza lo que el video deja ver: «Este niño guarda la comida que le dieron para su abuela. Se nos muere Cuba, señores».