Publicado el Martes, 26 Marzo, 2019 - 08:41 (GMT-5)

El humorista cubano Limay Blanco ha compartido un vídeo en su perfil de Facebook en el que habla sobre algunos rumores que han estado circulando por La Habana sobre él

Todo apunta a que existían comentarios que aseguraban que el comediante había sido detenido y se encontraba en prisión por posesión ilegal de drogas.

Así lo ha explicado el propio "Muñi, Muñi" al comenzar explicando en el material: "El único vicio que tengo yo es este (cigarro), yo no tomo bebidas alcohólicas, ningún tipo de bebidas alcohólicas. Los que me conocen saben que a mí nunca me van a ver borracho...", fueron las primeras palabras que dijo el artista.

Más tarde añadió: "Hay una bola regada hace rato por toda La Habana y ahorita llega allá arriba a las provincias orientales de que yo estoy preso, que me cogieron cargado de droga".

Limay Blanco también habló sobre los rumores de que le había dado un infarto y otros bulos que no ha querido mencionar debido a su gravedad: "La otra bola es que me dio un infarto, y la otra no la voy a decir porque está dura cantidad, que estoy preso por... ni lo voy a hablar. Todo eso es bola caballero. ¡Qué cosa más grande, caballero! Quítenme esa letra de encima".

Al terminar su mensaje, el humorista sacó a relucir su característico sentido del humor y bromeó: "¿Preso? Aquí en la casa es donde estoy preso yo que mi mujer no me deja ni salir", concluyó.

Limay Blanco / Facebook

