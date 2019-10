Publicado el Martes, 15 Octubre, 2019 - 08:10 (GMT-5)

El comediante cubano Jardiel González ha querido cantarles a las dificultades con el transporte público de la Isla pero, como siempre, desde el punto de vista del humor.

Al ritmo del background de la famosa canción Only you de The Platters y cambiando el estribillo por "ómnibus", el artista ha arrancado una sonrisa a sus seguidores planteando lo difícil que se les hace a los ciudadanos moverse por la capital en los autobuses.

"Eres un monstruo", "Jaja me encanta", "Qué risa, es que es pura verdad", "Así mismo es Jardiel, esto está en candela", son algunas de las reacciones que ha provocado su versión.

No ad for you

Sin embargo, esta no es la primera vez que Jardiel saca a relucir su lado más sarcástico y hace reír a su público con parodias sobre los problemas del transporte de Cuba.

Hace varios años, cuando el formaba parte del grupo humorístico cubano Punto y Coma, también protagonizó otra actuación en la que ridiculizaba y ponía en evidencia el funcionamiento de los antiguos llamados "camellos".

En aquella ocasión, Jardiel y sus compañeros utilizaron como base sonora el conocido tema Not gonna get us de la agrupación rusa t.A.T.u. y al humorista vestido de mujer haciendo cola y corriendo en la calle detrás de aquellos ejemplares que tanto circularon por la vía pública.