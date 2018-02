Entretenimiento, Estados Unidos



Parecía imposible, pero lo logró. Carlos Sánchez y su esposa son una pareja de latinos residentes en Arizona, que finalmente han podido ponerse de acuerdo en cuanto al nombre que le pondrán a su hijo. Ella accedió a nombrarlo Gokú, como el protagonista del “manga” de animación Dragon Ball, creado por el artista japonés Akira Toriyama.

Sin embargo, la aprobación no vino como un sí "normal". No. Ella le impuso a su esposo, como reto, que para lograr ponerle ese nombre al niño, él tenía que "aparecer en Facebook" con un cartel que dijera que si lograba sumar más de 1 millón de likes, el niño se llamaría Gokú. Gokú Sánchez, pues éste es el apellido de su esposo.

El reto, aunque parecía difícil, encontró no solo un millón, sino un millón de adeptos al reclamo lanzado por el hombre. Sánchez publicó la foto la semana pasada, en la que se le ve sosteniendo un cartel con su pedido.

“Mi wife said if I get 1 mil like. I can name our son Gokú” (Mi esposa dijo que si tengo mil likes, puedo llamar a nuestro hijo Gokú).

Tal vez su esposa creyó que Carlos haría el ridículo, pero no. La publicación se hizo viral y ya "la campaña" ha superado con creces las expectativas de Carlos. El video ha sido reproducido más de 4 millones de veces y a ella no le ha quedado más remedio que aceptar "su derrota".

Es una mujer de palabra y ahora ha sido ella la que ha salido "a dar la cara" sosteniendo un cartel, en el cual se puede leer la frase: “I’m keeping my word our son’s name will be Gokú Sánchez” (Mantengo mi palabra de que el nombre de nuestro hijo será Gokú Sánchez).