Publicado el Viernes, 19 Julio, 2019 - 09:09 (GMT-5)

Un empleado de una gasolinera en Naperville, un suburbio de Chicago, ha sido despedido después de que un vídeo difundido en las redes sociales lo mostrara diciéndole a unas clientas hispanas: "tienen que volver a su país".

Carolina Buitrago, una mexicana residente en Estados Unidos, recibió a algunos familiares de visita procedentes de México y juntos se acercaron a una estación de gasolina para comprar alimentos.

La mujer ha explicado a medios de prensa que entraron en el lugar hablando en español, y que rápidamente el cajero cuestionó si los miembros del grupo eran ciudadanos, les dijo, además, que ellos no tenían "derechos", y amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), pues los consideró ilegales.

El incidente ocurrió este martes y el abogado de la empresa matriz de la gasolinera, Bucky's Mobil, dijo que el empleado fue despedido después de que los directivos de la compañía revisaron la grabación de la cámara de seguridad del lugar.

Stephen Kalhorn, de Buchanan Energy, manifestó que el ahora exempleado "no reaccionó bien", aunque agregó que las cámaras ven al sujeto de espaldas y no registran con claridad lo que decía.

"Miré el video y, aunque no puedo entender todo lo que se dice, puedo ver que hay animación y gritos y eso no es un comportamiento aceptable para nuestra organización", dijo. "No tratamos a los clientes de esa manera, por eso ya no es un empleado", añadió.

La policía de Naperville ha iniciado una investigación sobre el hecho y también se ha pronunciado el alcalde de la localidad, Steve Chirico, quien dijo: "Permítanme ser muy claro: el odio no tiene hogar aquí en Naperville. Francamente, este tipo de comportamiento no tiene cabida en la sociedad en general".

"Nuestra ciudad se enorgullece de ser abierta e inclusiva para todos. El civismo entre nosotros es un componente importante de ser un ciudadano global, e insto a todos en nuestra comunidad a mostrar la bondad, la compasión y el buen decoro por los que nuestros residentes son conocidos", agregó.

El miércoles, dos grupos de personas se manifestaron en las afueras de la estación de servicio, unos con carteles que pedían "boicotear el racismo", y otros exigiendo la salida de los migrantes.

La familia afectada espera una disculpa del ahora exempleado de la gasolinera.

En los dos últimos años han aumentado los incidentes que reflejan racismo y xenofobia en los Estados Unidos. Entre ellos figura el caso de una empleada de una tienda de Dunkin Donuts y Baskin-Robbins, en Miami Beach, o el de dos hispanas que fueron acosadas por hablar español en una tienda de comestibles de la ciudad de Rifle (Colorado).

En noviembre de 2018, un hombre confrontó a dos mujeres en el estacionamiento de un supermercado en Las Vegas por hablar español, y les dijo: "regresen a su lugar de origen”, que suele ser, con escasas variaciones, una de las frases más escuchadas en estos casos.

