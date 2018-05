Joven cubana en Uruguay llora al recordar cómo fue enterarse de que estaba embarazada lejos de la Isla

Una joven cubana que emprendió con éxito la peligrosa travesía migratoria entre Guyana y Uruguay lloró al recordar el momento en que conoció que estaba embarazada lejos de su Isla natal, en una entrevista para la filial uruguaya del diario El País.

Marlén Borges Vargas, de 26 años, llegó a Uruguay sin saber que tenía 18 semanas de embarazo. Había partido de Cuba junto a su pareja, Ramay, en busca de mayor prosperidad. Primero a Guayana, luego Brasil y finalmente a Uruguay.

Según recogió el periódico, los primeros días fueron para Marlén los peores. En una entrevista televisada, la joven no pudo evitar derramar unas lágrimas cuando recordó su paso por una pensión “llena de cucarachas, sin dinero y comiendo una vez al día”.

No ad for you

"Nos las vimos bastante feítas esos días. Era un baño para 36 habitaciones…hay que saber lidiar con eso”, aseveró. Afortunadamente, el gobierno uruguayo no demoró en otorgarles la cédula de identidad; a partir de ahí, Ramay pudo salir a la calle a buscar el sustento de la familia.

Entretanto, Marlén tuvo a su bebé en el Hospital Pereira Rossell. Cinco meses después, la cubana está en la espera por una plaza en alguna guardería del país para poder comenzar a trabajar ella también.

"Si estuviera en Cuba, me quedaría con ella hasta que empiece la escuela", dijo. "Estar sola sin una madre que te pueda guiar, sin hermanos, sin tíos… Es duro estar lejos de la familia, pero hay tratar de salir adelante", reflexionó.

La pareja confirmó que no habrá vuelta atrás: ambos y su pequeña Nilian se quedarán a vivir en el país suramericano, donde la joven madre dice sentirse bendecida por haber dado a luz.

"Va ser una experiencia muy grande criarla acá. Me siento bendecida de haberla tenido acá, ya que en Cuba no pude", sostuvo.

Por el momento, Marlén solo desea una cosa, que su hija no pierda nunca la cultura y tradiciones de la Isla. "A mí me gusta bailar mucho, la salsa, y me gustaría que ella aprendiera también. La música es lo más bonito que tiene mi país. Me gustaría que conservara eso".

En lo que lleva de 2018, alrededor de 2.025 cubanos han solicitado refugio en Uruguay, un aumento sin precedentes en la historia: En 2015 fueron recibidas apenas 9 solicitudes, 370 en 2016 y fue en 2017 que la cifra se elevó abruptamente a 2146, debido a la eliminación de la política de “Pies secos, pies mojados”.

Autoridades de ese país han manifestado su preocupación en torno a una posible red de tráfico de personas que podría estar facilitando e impulsando el flujo migratorio cubano a ese país. Esta semana se conoció que la Interpol lleva un año tras la pista de esta red.