Los nuevos planes de EE.UU. en la Base Naval de Guantánamo

Todo indica que la Base Naval estadunidense en Guantánamo no tiene planes de cerrar, ni de que sus presos sean extraditados a otra parte. Según reporte de la agencia AP, el Pentágono le ha pedido al Congreso que apruebe una considerable suma de dinero para diseñar una prisión supermax, con la idea de que los reclusos envejecerán en ese lugar, algunos tal vez sin haber ido a juicio.

"Tenemos que planificar a largo plazo", dijo el coronel del ejército Stephen Gabavics, comandante de la fuerza de guardia, a los periodistas esta semana. "En última instancia, tenemos que planear si van a estar aquí o no por el resto de sus vidas".

De acuerdo a la información, el comedor para guardias en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo tiene una vida útil de 20 años y los barracones programados para comenzar a construirse el próximo año, una duración de cinco décadas.

Donald Trump ordenó en enero pasado mantener abierta la prisión de Guantánamo y permitir que el Pentágono trasladara más prisioneros al lugar, donde actualmente se encuentran 40 reclusos.

El Pentágono quiere al menos $ 69 millones para reemplazar al Campo 7, la unidad supermax que tiene 15 hombres designados como "detenidos de alto valor" que anteriormente estaban bajo custodia de la CIA. Entre ellos se incluyen cinco vinculados al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Los hombres podrían ser condenados a muerte si se los declara culpables, pero el juicio todavía espera y cualquier condena pudiera llevar años en los procesos de apelaciones.

El expresidente Barack Obama intentó cerrar el centro de detención pero su propuesta no pudo superar la oposición en el Congreso. En ese entonces los proyectos, incluidos los barracones de $ 150 millones, se financiaron con el entendimiento de que podrían ser utilizados por el personal de la base naval que alberga el centro. Ahora se los considera parte de un esfuerzo más amplio para poder operar la prisión durante muchos años.

La Casa Blanca ha respaldado la propuesta pero no se sabe si pasará el escaño del Congreso.

Las autoridades dicen que el Campamento 7 necesita reparaciones porque tiene grietas en las paredes y no es adecuado para detener a hombres que probablemente estarán bajo custodia por muchos años. La nueva unidad, que se conocería como Campamento 8, tendría las puertas de las celdas lo suficientemente anchas como para sillas de ruedas y camas para enfermos terminales y áreas comunes para que los reclusos mayores se ayuden unos a otros a medida que envejecen.

"Tenemos la responsabilidad de los detenidos que tenemos aquí", dijo Gabavics. "Tenemos la responsabilidad de garantizar su seguridad, cuidado y custodia, por lo que todo lo que pedimos es que obtengamos los recursos que necesitamos para poder hacer eso".

El centro de detención se inauguró en enero de 2002 bajo la presidencia de George W. Bush como lugar improvisado para detener e interrogar a personas sospechosas de estar involucradas con Al Qaeda y los talibanes. La opinión pública internacional influyó en que la Corte Suprema dictaminara que los prisioneros tenían derecho a impugnar su detención en los tribunales estadounidenses, eliminando una de las principales razones para usar Guantánamo.

Durante el proceso de negociación de Raúl Castro con Barack Obama, Cuba pidió que le entregaran este territorio. Según el periodista Ben Rhodes en su libro The world at it is, el coronel Alejandro Castro Espín habría sugerido que Estados Unidos le diera a la Isla la Base Naval de Guántanamo, incluso, con los presos dentro.