Médico cubano que abandonó misión en Venezuela: "Cuántos más pacientes atendía, más petróleo para Cuba"

Publicado el Lunes, 1 Abril, 2019 - 12:21 (GMT-5)

Yasiel Morera sigue sin olvidar el infierno que vivió en la misión médica de Venezuela en la que estuvo destinado. Falsear informes, pedir votos para Maduro a cambio de medicamentos y hacer propaganda del socialismo eran algunos de los menesteres que le obligaban a realizar a diario.

"Nos obligaban a falsear los reportes de pacientes que atendíamos al día. Cuanto más pacientes, más petróleo para Cuba", denunció durante una entrevista con CiberCuba.

"Si no cumplía con la estadística diaria volvías a Cuba sin título y sin dinero", añadió.

No ad for you

Este galeno de la Isla no duda en calificar lo vivido como "un fraude muy bien elaborado" que no escondía la escasez de fármacos que sufre el país petrolero. "A las 10 de la mañana ya apenas no habían pacientes. La mayoría no venía hasta el centro sanitario porque no había medicinas", aseguró.

"Tenía que reportar que atendía a más de 20 pacientes diarios", indicó.

Morera abandonó la misión médica el año pasado y actualmente vive en México en busca de un futuro mejor. Todavía hoy recuerda los abusos continuos que sufrían los profesionales sanitarios de la mayor de las Antillas.

Los abusos eran constantes, incluso para regresar al territorio cubano. "Mientras que los miembros de la dirección de la misión a nivel nacional o a nivel de estado eran acomodados en una amplia sala de espera del Aeropuerto de Maiquetía, el resto de profesionales sanitarios esperaban fuera a la intemperie", lamentó.

En las imágenes, grabadas en 2018, puede verse a médicos y enfermeros esperar mientras la intensa lluvia mojaba sus equipajes. El lugar de espera un parqueo perteneciente al área del aeropuerto.

Equipaje de médicos cubanos en Venezuela

"Los profesionales sanitarios que cumplen misión en Venezuela son tratados como verdaderos animales. No se les permite estar en la sala de espera, los tenían como perros con todo el equipaje mojándose", denunció este odontólogo.

"A los cubanos que estaban allí solo les dejaban regresar con 35 kilos de equipaje, un peso muy inferior al que podía embarcar los jefes", señaló. Morera ilustró este agravio comparativo con una imagen de una camioneta destinada exclusivamente al equipaje del jefe de la misión.

Camioneta blanca con el equipaje del jefe de expedición

El testimonio de Yasiel Morera contradice al dirigente cubano Miguel Díaz-Canel que arremetió contra el diario The New York Times, que publicó un reportaje de investigación en el que se denuncian abusos del régimen de Nicolás Maduro hacia los médicos cubanos que cumplen misiones en Venezuela.

Un grupo de 16 galenos cubanos que abandonaron sus puestos en la misión en Venezuela relataron cómo los gobiernos de Chávez y Maduro se valieron de los cooperantes internacionalistas para presionar a los votantes más necesitados y asegurarse así ser elegidos en las urnas.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194