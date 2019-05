Robo de combustible en Santiago de Cuba: falta de control e impunidad

Publicado el Viernes, 17 Mayo, 2019 - 13:41 (GMT-5)

El robo de combustible en entidades estatales sigue sin resolverse pese a los controles y medidas tomadas por el gobierno cubano, según comentan vecinos de Santiago de Cuba a nuestro medio y reconoce la prensa oficialista.

María del Carmen, quien vive en el consejo Altamira, dijo que en su localidad el “contrabando de luz brillante (keroseno) no para. "Compro mensualmente el combustible porque en mi casa hay bajo voltaje, pero en el punto de venta o no llega completo o no te dan la medida que tiene que ser", apuntó.

"Eso pasa porque el que lo vende siempre trata de tumbarte para después vendérselo a la gente que cocina con leña o a los camioneros que lo ligan con petróleo, y hacen que rinda más”, reprocha la señora.

El Ministerio del Interior (MININT) detectó hace poco 25 casos relacionados con la malversación de combustible, según el medio oficialista Sierra Maestra.

Los incidentes ocurrieron en su mayoría en el municipio cabecera Santiago de Cuba, así como en Songo-La Maya, Mella y Palma Soriano, alcanzándose a confiscar 5.200 litros de petróleo, 1.505 de keroseno, 411 de gasolina, 85 de alcohol y 1.370 de aceite de motor, detalla.

Por su parte, un camionero –quien prefirió identificarse como Juan– confesó haber comprado en varias ocasiones el keroseno en el mercado negro. “Los que lo venden compran el luz brillante y después lo ligan con un poco de petróleo y con eso echamos andar el carro", apuntó.

"El luz brillante en los puntos, lo compramos cuando no aparece el petróleo que es casi siempre, porque nos resulta más económico y es una solución bastante práctica si se trata de resolver, aunque también hay otros vendedores que no te dicen de la liga y quieren hacerte pasar gato por liebre”, alega este camionero.

Desde la pasada década Cuba depende de las exportaciones del hidrocarburo venezolano, de donde recibía unos 110.000 barriles diarios, pero con la actual situación que atraviesa el país sudamericano, esa cifra se redujo a menos del 40% y la Isla solo logra producir por debajo de los 4 millones de toneladas de crudo.

Ante esta situación, las autoridades cubanas han reducido el suministro de combustible a las empresas e incluso al transporte público en varias provincias, entre ellas Villa Clara, Sancti Spíritus o Las Tunas.

Entre las principales causas están, según Sierra Maestra, la ineficencia en el control y "la impunidad por las administraciones” que “favorecen el desvió, apropiación y venta de los portadores energéticos".

Entre los casos detectados en Santiago de Cuba están la falta de 19.883 litros de combustible en la UEB Combinado Lácteo, 11 tanques con un total de 2.340 litros de petróleo y otros cinco depósitos con 924 litros de aceite de motor en un domicilio del municipio de Contramaestre. Así como, 100 litros de petróleo en casa de un mecánico de la UEB Talleres y Desmonte de la empresa Azutecnia, agrega el citado medio.

"El país gasta anualmente más de 3.000 millones de dólares en la compra de combustible y es inadmisible que se lo roben", dijo en enero el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En un momento en que Cuba está a casi las puertas de otra Período Especial, los problemas con el combustible y el transporte se suman a la creciente escasez de alimentos básicos.

