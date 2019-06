Limay Blanco agradece a "todos" por el apoyo tras su cambio de religión

Publicado el Miércoles, 5 Junio, 2019 - 14:24 (GMT-5)

Hace unas horas, el comediante cubano Limay Blanco sorprendió a gran parte de la comunidad cubana con la noticia de que había decidido dejar atrás la religión yoruba para adentrarse en el mundo del cristianismo.

Ante la avalancha de comentarios que han comenzado a surgir en las redes sociales sobre el tema el comediante ha decidido dejar a un lado las críticas negativas y centrarse solamente en los mensajes positivos, por lo que ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado tras "haber aceptado a Cristo como su salvador".

Para ello, "Muñi Muñi" ha compartido una imagen en su perfil de Facebook en la que aparece con la mejor de las sonrisas y en la que ha escrito: "Gracias a todos por apoyarme, gracias."

Y es que la repentina decisión del humorista no solo tomó por sorpresa a muchos, sino que también hizo aflorar diferentes opiniones y puntos de vista tanto entre sus seguidores más habituales como en los que no tanto.

Comentarios tales como: "Sabia decisión, yo te apoyo. Muchos creemos en Dios y no tenemos el valor de aceptarlo como único salvador. Te llamaran loco. Pero en la biblia explica muy bien todo" , "Haz salido de la muerte a la vida eterna. No te dejes infundir temor de las personas que viven atadas por el miedo a una venganza de sus dioses. Su vida es así porque no han conocido al gran poder de Dios" o el de su esposa Glenda Media: "Yo siempre te voy a apoyar y voy a estar a tu lado para lo que sea porque te amo", son algunos de los que se pueden leer que apoyan al artista.

Sin embargo, otros usuarios no han tenido reparo en criticar su cambio de religión con mensajes en los que incluso llegan a poner en duda la veracidad de la fe de Limay. Entre las palabras enviadas al comediante al respecto, se puede leer los siguientes comentarios: "Quien no cree en la religión que eligió no va a creer en Jesús ni en su Madre, ya basta de hipocresía para llamar la atención, vamos a ver de aquí a unos años cómo le va" y "Qué mal porque hasta hora te iba muy bien con tus santos, pídele mucho a tu Dios ahora que tus santos no se quieran desquitar contigo."

