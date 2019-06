"5 tomates por 40 pesos. Así andan los precios y aún no suben el salario": denuncia periodista cubano

Publicado el Sábado, 29 Junio, 2019 - 14:52 (GMT-5)

El periodista de Tele Cubanacán, Raúl R. Ayala, denunció en Facebook los altos precios en que se vende el tomate en Cuba.

"5 tomates a 40 CUP. 1lb=20 CUP. Así andan los precios y aún no suben el salario", dijo Ayala.

Ciertamente, ante el desabastecimiento que hay en Cuba, los precios de los alimentos han subido, lo cual pone la situación aún más difícil para la gente cuyo salario medio es de 30 CUC mensuales.

En recientes testimonios a CiberCuba, un entrevistado relató que "hace menos de cinco años, un pepino costaba dos pesos la libra y tres cuando estaban caros, ahora de cinco pesos no baja, y cuesta hasta seis o siete, todo depende, la col costaba tres pesos la libra ahora es seis o siete, y mi salario es el mismo, no ha aumentado".

También se refirió a los costos del tomate: "el tomate actualmente lo más barato es a seis o siete pesos, pero generalmente está a 10 pesos, y antes era solo cinco pesos, la zanahoria antes era a 10 pesos el paquete, ahora 12 pesos es lo más barato, la remolacha era a tres pesos la libra, hoy por hoy es a cinco, el ají antes era a siete pesos, pero hoy cuesta 10, 15 pesos y llega hasta costar 20”, dijo.

“Y no te voy a mencionar el tema de la carne, donde la de cerdo hoy cuesta casi lo mismo que la de res en la bolsa negra, pero algo que sí me preocupa, y mucho, es la malanga, pues si hay un alimento muy sensible para los niños cuando uno empieza a quitarles la leche materna es esa vianda, y en la actualidad está a diez pesos, y pensar que antes, cuando costaba siete, me parecía caro”, añade.

El pasado jueves, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel anunció que aumentarán los salarios en el sector estatal.

El salario mínimo subirá de 250 a 400 pesos en moneda nacional (16 USD), lo que supone una subida del salario medio de los 871 (32,87 USD) a 1.067 (44 USD) al cierre de 2018, sostuvo la página del Gobierno de Cuba.

No obstante, el gobernante sostuvo que ante los nuevos aumentos salariales en el sector presupuestado, los negocios privados no pueden subir los precios de sus servicios.

"Ahora tenemos que controlar que los precios no se disparen, porque lo que queremos con este incremento de salario es que haya más poder adquisitivo en la población", dijo.

