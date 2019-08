Venderán mayor volumen de alimentos durante feria agropecuaria en Santa Clara dedicada a Fidel

Publicado el Jueves, 8 Agosto, 2019 - 06:44 (GMT-5)

“Mi vieja, no es que no se los quiera vender, a mí qué más me da. Pero esos plátanos son los que me quedan y no sirven. Guarde sus quilitos para el domingo que ese día sí va a haber de todo”, le explica a una señora el dependiente de la placita El Pimiento, punto de venta de la Empresa de Acopio en la ciudad de Santa Clara.

Luego advierte el mismo joven: “Aquí no va a entrar más nada hasta la semana que viene. Todo lo están guardando para el cumpleaños de Fidel”.

En efecto, a manera de homenaje por el cumpleaños 93 de Fidel Castro, el gobierno del territorio ha decidido realizar el próximo domingo una feria agropecuaria gigante en el recinto comercial Los Pilongos, ubicado en las inmediaciones del mercado Buen Viaje, y el mayor de Villa Clara.

Como en 2018, el anuncio reviste indudable trascendencia para los pobladores de una ciudad, que desde la afectación del huracán Irma han visto menguados e irregulares los suministros habituales de alimentos.

Si antes del paso del meteoro solo se producían 11 libras mensuales de viandas, hortalizas y granos, de las 30 libras per cápita que se debían entregar, los niveles de 2019 son más desalentadores.

Sin embargo, para este 11 de agosto, y como por arte de magia, habrá sorpresas en Los Pilongos. Al menos así lo confirmó José Luis Valladares, al frente de la esfera de comercialización en la Delegación Provincial de la Agricultura, durante su intercambio con la emisora santaclareña CMHW.

“Hemos estado ocupando una gran parte de los puestos de venta del recinto con las empresas estatales y fundamentalmente con un protagonismo de Acopio. Este domingo queremos aumentar eso, y con la ayuda de todos los municipios, teniendo en cuenta que esta es la capital de la provincia, traer mayor variedad de producciones, y precios por debajo de los que se han establecido por el Consejo de la Administración”, explicó el directivo.

Si bien las mayores expectativas con la feria que se le dedicó a Fidel en agosto de 2018 estuvieron vinculadas a los suministros de carne de cerdo, esta vez el directivo no mencionó los niveles que se expenderán de ese alimento, cuya afectación estimada para 2019 superará las 9 300 toneladas, según cifras divulgadas por el periódico Vanguardia el 27 de abril pasado en el artículo titulado “Desabastecimiento de alimentos: realidades y perspectivas”.

“Las colas para comprar cerdo en las casillas se realizan desde inicios de semana y los coleros venden los turnos a 50 pesos. Los productores al no tener comida para la crianza acaparan gran parte del arroz y el boniato que llega a las placitas o lo compran directo al campesino”, publicaba el rotativo, a la vez que reconocía que la deuda de más de 14 mil toneladas de alimento con los porcicultores había frenado la producción y provocado el sacrificio de más de 500 madres reproductoras en el primer trimestre de 2019.

“En la shopping no te encuentras pollo, los huevos ya son por la libreta, la carne de res está prohibida, y del pescado mejor ni hablar… Si no venden carne de puerco, entonces ¿qué van a vender?, porque eso es lo que ahora mismo más necesitamos”, resumió una vecina de El Condado, uno de los más barrios populosos de la ciudad de Santa Clara.

No son pocos los escépticos, ni los ofendidos. “Que haya que esperar a que se acerque el cumpleaños de Fidel para que saquen un poco más de comida en Los Pilongos, lejos de ser algo heroico lo que me parece es una vergüenza. Ese mercado está que da pena, y entonces ahora para congraciarse buscan un poco más de comida”, afirmó a CiberCuba un joven villaclareño padre de dos hijos.

De hecho, hace solo unos días se denunciaba el estado deplorable del mercado Los Pilongos en el grupo de Facebook “Gente de Santa Clara, Cuba”, el post que generó no pocos comentarios desfavorables entre los usuarios. Se cuestionaba desde el cobro de 1 peso, solo para entrar al recinto, y hasta la suciedad, el desabastecimiento y la desidia reinante en el principal mercado de Villa Clara.

Hace solo unas horas, en medio de la escalada de precios que hoy se manifiesta en la más central de las provincias cubanas, el Consejo de la Administración Provincial (CAP) decidió establecer precios máximos para un grupo de servicios autorizados dentro del sector no estatal, así como para más de un centenar de productos alimenticios. Si bien esas regulaciones se pondrán en vigor oficialmente a partir del día 12 de agosto, la feria en homenaje a Fidel ya tendrá los precios topados.

