Las 10 cosas que te pueden pasar en un hotel en Cuba

Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020

Los hoteles cubanos se encuentran en entornos paradisíacos y las campañas publicitarias suelen mostrarlos muy apetecibles. Sin embargo, la estancia en ellos se ha vuelto una pesadilla para algunos clientes.

Este artículo recopila vivencias de los lectores de CiberCuba en sus visitas a hoteles cubanos durante el 2019. Las experiencias nos permitieron elaborar una lista de cosas que pueden ocurrir en los resorts Todo Incluido de la Isla.

1. Largos viajes en autobuses con mosquitos y sin baño

El viaje a los hoteles “Todo Incluido” de Varadero, corre a cargo de la compañía Transtur. En muchos casos no cumplen los horarios de salida rumbo al destino y lo mismo se repite con la recogida de huéspedes para el regreso.

Mosquito en bus de Transtur / CiberCuba

Se crea una situación desagradable de espera e incertidumbre, donde nadie informa nada. Si te alejas del punto de recogida pierdes el viaje y quedas sin derechos de indemnización.

Los baños de algunos autobuses no funcionan, por lo que deberás esperar hasta la parada de descanso. No cuentan con bolsas para vomitar y hay mosquitos dentro del bus frecuentemente.

2. Prolongada espera para hacer el Check-in

El recibimiento no siempre es como lo imaginas. Es frecuente que a la llegada no tengan en cuenta la cantidad de personas por habitación, incluso que el hotel esté sobrevendido y separen a una parte de la familia a otra instalación.

Por eso es recomendable confirmar siempre la reserva directamente en el hotel. Conserva el número de teléfono y nombre del agente comercial que te atienda al momento de hacer la reservación.

Cama del habitación triple / CiberCuba

Héctor Ramis Salgado se hospedó en el hotel cinco estrellas Playa Vista Mar, en Cayo Las Brujas, Villa Clara. Recibió su habitación con 4 horas de retraso y tuvo que dormir en un catre, por ser la cama establecida para las triples.

3. Colas para acceder al buffet

En una instalación con categoría 4 estrellas como el Hotel Brisas del Caribe puedes encontrar colas para comer.

Juan Amores realizó la denuncia en su canal de youtube, publicando un video en el que se puede apreciar la aglomeración de huéspedes frente a la entrada del restaurante.

“Y pa’ comer pollo, porque ahí no hay carne de res, ni carne de puerco; ahí no hay cola de langosta… ahí no hay nada de eso”, alegó el usuario Amores.

4. Propinas y más propinas

Esta fue la experiencia de la cubanoamericana Laura, quien fue huésped del Iberostar Bella Vista de Varadero.

A veces un café sin propina no te lo sirven con amor / CiberCuba

La joven comenta: “… nos pasamos todo el tiempo dando propina, lo mismo para resolver una sombrilla en la playa que para que nos sirvieran mejores tragos o nos cambiaran diariamente las toallas.”

5. Problemas de higiene por todos lados

Es habitual encontrar en las zonas comunes vasos sucios, artefactos rotos, goteras, puertas desvencijadas. En las habitaciones puedes descubrir cortinas de ducha con moho, polvo y arena en el suelo, cristales empañados, colillas de cigarro en las plantas ornamentales y suciedad en los inodoros del lobby.

Carro roto durante 2 días en el jardín del hotel Iberostar Tainos / CiberCuba

Un ejemplo es la denuncia de la mala higiene de la piscina del hotel Iberostar Bella Vista, en Varadero, por un usuario en la red social Twitter.

“Iberostar Bella Vista, un hotel todo incluido cinco estrellas en Varadero con dos años de funcionamiento, ya no es un lugar limpio y aceptable para hospedarse”.

6. Habitaciones en mal estado y problemas de climatización

Algunos clientes denuncian haber estado en habitaciones con fugas de agua en los baños y con aires acondicionados rotos. Las acciones de mantenimiento son insuficientes y los equipos de clima arcaicos.

Según la experiencia de la chilena Yasna Cortés Aracena, las quejas a la administración no siempre funcionan para que se conceda un cambio en el alojamiento.

Yasna, clienta del hotel Be Live Experiencie Varadero, escribió a CiberCuba denunciando su pésima experiencia con el gerente del hotel, tras haber resultado herida por la mordedura de un pez en la playa.

En su entrevista comenta: “los días que estuvimos ahí se nos inundó la habitación y no fueron capaces de cambiarnos. Nosotros no quisimos hacer reclamo, solo avisamos en la recepción que amanecimos con la cama rodeada de agua”.

7. Falta de atención médica

Aunque parezca increíble algunos de estos hoteles no son capaces de ofrecer ni una aspirina a sus clientes.

Sheyla Pérez Tumbarell, clienta del Hotel Fiesta Americana, de Gaviota en Varadero, denunció que su hijo tuvo un accidente en la zona de piscinas y las autoridades de la instalación no le prestaron atención médica ni ayuda de ningún tipo.

La madre cuenta: “el hotel no me dio en ningún momento ninguna opción de transporte. Me parece una falta de respeto, cordialidad y entera desatención por parte del hotel a sus clientes".

8. Pésima calidad en el servicio

El periodista villaclareño Raúl Ayala hizo públicas en su perfil de Facebook varias críticas a un hotel 5 estrellas del polo turístico Cayo Santamaría.

“Se agota la comida y no la reponen. En más de una ocasión el trato en el buffet ha sido inexistente, porque no solo nos hemos tenido que sentar a mesas sucias, sino ir a pedir una simple cuchara".

En este post una colega del periodista que también participaba en el evento argumentó: "… estoy en una habitación que ni siquiera tiene papel sanitario, las sábanas y toallas manchadas, estamos desde el lunes y aún no me las han cambiado”.

9. Tratos discriminatorios con los cubanos

Héctor Ramis Salgado quien fue huésped del hotel cinco estrellas Playa Vista Mar, en Cayo Las Brujas, Villa Clara, explicó en entrevista a CiberCuba que se sintió discriminado en el restaurante de esa instalación hotelera.

"Las personas se estaban quejando y no pasaba nada porque eran cubanos, pero llegó un italiano y todo el mundo a correr. (…) fue deprimente ver cómo eres discriminado por ser cubano".

10. Pequeños cortes de la electricidad

Es muy común en los hoteles cubanos vivir la experiencia de un breve apagón inesperado.

Aunque cuentan con plantas eléctricas que reestablecen los servicios, en ocasiones la inestabilidad en el fluido eléctrico incide en el uso deficiente de los ascensores y en el deterioro de los aires acondicionados, generando molestias entre los clientes.

Estas son algunas de las cosas que pueden sorprenderte en un resort Todo Incluido en Cuba. La experiencia ensoñadora puede volverse una verdadera pesadilla.

El turismo es uno de los renglones más importantes de la economía cubana y en 2019 sufrió una nueva recaída por cuestiones de política internacional y razones de tipo administrativo que como se puede apreciar inciden en la calidad de los servicios.

Cuba no evolucionará en el turismo hasta que sus funcionarios y gestores hoteleros comprendan que el sector terciario es el universo del detalle.