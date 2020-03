Muere en Miami a los 41 años el político de origen cubano Patrick Hidalgo, asesor de Obama para el deshielo con Cuba

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 08:58 (GMT-4)

Patrick Hidalgo, político de origen cubano, murió este lunes en Miami a los 41 años de edad.

Fue asesor de Obama para el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Su primo el alcalde de Miami, Francis Suárez, compartió en las redes sociales un emotivo mensaje.

"Con gran pesar comparto mis pensamientos sobre el fallecimiento de mi primo Patrick Hidalgo. Que su memoria sea una bendición", escribió en su cuenta de Twitter.

Suárez lo definió como una persona abierto a nuevas ideas, que "sabía como desafiarte de una manera que era intelectualmente honesta". "Él era mi primo, pero era mucho más que eso. Era un ángel que sacó la mejor versión de nosotros mismos", aseguró.

Por su parte Bhen Rodes, exasesor de Obama y que también trabajó en el restablecimiento de los vínculos con La Habana, compartió un mensaje de condolencia en el que recordó la etapa en la que trabajó junto a Hidalgo.

"La apertura de Obama en Cuba y la esperanza que le dio a la gente es un legado de Patrick Hidalgo, quien fue mi amigo, una fuente de sabiduría y amabilidad y una conciencia para todos nosotros. Lo echará mucho de menos", explicó.

Michael D. Masserman, quien fue director de Promoción y Estrategia del Departamento de Comercio, se deshizo en elogios a la hora de recordar a Hidalgo, a quien conoció en verano del 2008 durante la campaña de Obama en Florida.

"Todavía no me creo la pérdida de nuestro querido amigo Patrick Hidalgo. Nos conocimos en la campaña de Obama en FL, y más tarde se convirtió en un buen amigo. Aunque no habíamos estado en contacto tanto a lo largo de los años, cuando le hablé sobre visitar Cuba me conectó inmediatamente con sus primos, con quienes me quedé durante una semana", relató.

"Nunca conocí a una persona más amable, generosa y reflexiva. El mundo es menos brillante hoy, pero todos haremos nuestra parte para honrar a tu legado", concluyó.