Sopa de plátanos, una receta ideal para un almuerzo cubano  

Uno de los más famosos almuerzos de la literatura cubana comienza haciendo mención a este delicioso plato. Se trata del almuerzo lezamiano de la novela Paradiso del gran José Lezama Lima, (1910-1976).

Sopa de plátano / Chef Ivan, CiberCuba Cocina

Doña Augusta destapó la sopera, donde humeaba una cuajada sopa de plátanos. -- Los he querido rejuvenecer a todos – dijo-- transportándolos a su primera niñez y para eso le he añadido a la sopa un poco de tapioca. Se sentirán niños y comenzarán a elogiarla, como si la descubrieran por primera vez. He puesto a sobrenadar unas rositas de maíz, pues hay tantas cosas que nos gustaron de niños y que sin embargo no volveremos a disfrutar.

Este mismo almuerzo fue inmortalizado en una hermosa escena de la película, “Fresa y Chocolate” cuando el personaje Diego (Jorge Perugorría) invita a David (Vladimir Cruz) al suculento almuerzo lezamiano.

Les dejo mi receta de la Sopa de plátanos para que puedan hacerla en casa durante esta cuarentena. Como ingredientes necesitará 3 plátanos verdes (macho), 3 dientes de ajo, 1 cebolla amarilla, 1 litro de caldo de pollo, 1 cucharada de mantequilla, sal y pimienta al gusto.

En una cazuela mediana sofría la cebolla y el ajo. Agregue el caldo y deje hervir. En cuanto comience añada los plátanos y déjelos cocinar por unos 15 minutos o hasta que esté lo suficientemente blandos.

Ponga esta sopa en la batidora y bátala hasta lograr una consistencia cremosa o más líquida, según su gusto.

Sírvala caliente y le puede agregar queso parmesano o el de su preferencia si así lo desea.

Disfrútenla, espero que puedan rejuvenecer como era el deseo de doña Augusta y como decimos en el equipo de CiberCuba Cocina cuando presentamos recetas de Comida Cubana… ¡Buen apetito!