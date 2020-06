Hace ocho años nos dejó Teófilo Stevenson, el caballero del ring

El 11 de junio de 2012 el boxeo de Cuba perdió a uno de sus máximos exponentes internacionales, con 60 años y toda una historia en los cuadriláteros: Teófilo Stevenson, el caballero del ring.

Una cardiopatía isquémica fulminó a Stevenson en La Habana hace ocho años. Su muerte impactó a otros grandes del boxeo como Muhammad Ali, con quien nunca pudo tener la Pelea del Siglo, pero entre ambos existía un respeto mutuo.

Alí, profundamente entristecido, escribió tras la muerte de Stevenson: "Aunque nunca peleó profesionalmente, haber ganado tres medallas de oro en tres Juegos Olímpicos diferentes, garantiza que él habría sido un enemigo formidable para cualquier otro campeón de peso pesado reinante o cualquier retador en su mejor momento. Siempre recordaré el encuentro con el gran Teófilo en su Cuba natal. Él fue uno de los grandes de este mundo, y a la vez fue un hombre cálido y abrazable. Mis condolencias para su familia y amigos. Que descanse en paz".

Pirolo, como se conocía a Stevenson, impuso su puño de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 (Alemania), Montreal 1976 (Canadá) y Moscú 1980 (entonces Unión Soviética, ahora Rusia). También fue tricampeón de los mundiales de Boxeo en 1974 (La Habana), 1978 (Belgrado, antigua Yugoslavia, ahora Serbia) y 1986 (Reno, Estados Unidos).

Dos años después se retiró de una carrera brillante de 20 años, donde nunca perdió por knock out y ganó 301 de los 321 combates.

Stevenson comenzó con apenas 14 años en Las Tunas, Cuba, donde nació el 29 de marzo de 1952 de padre emigrante de San Vicente y madre cubana. Desde entonces fue subiendo hasta alcanzar la cima internacional, aunque nunca aceptó las constantes ofertas para saltar al boxeo profesional.

"¡Qué es eso frente al amor de cinco millones de cubanos!", dijo ante la oferta de cinco millones de dólares para enfrentarse a Alí. Finalmente en 1996 se encontraron ambos en la capital de la isla.

En enero de este año la familia de Teófilo Stevenson reveló que tenía una polémica con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) por la utilización de su nombre para la Ciudad Deportiva de La Habana.

Varios son los documentales que recogen la trayectoria del púgil cubano, entre ellos The People's Fighters: Teofilo Stevenson and the legend of Cuban boxing, presentado por The Olympic Channel en 2018.

Su afinidad con el fallecido dictador Fidel Castro le ganó también muchas críticas no solo entre los cubanos. En una entrevista con el diario español El País en 2007, Stevenson dejó claro sus ideas ante la deserción de los boxeadores Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara.

"Yo no diría que lo que han hecho es una traición, es incultura. Y le digo esto porque al que traiciona no se le perdona. Ellos nacieron cuando el Gobierno cubano se estabilizó y garantizó la educación a todos, su entrenamiento deportivo, las facilidades que tuvieron. No entiendo lo que hicieron. ¿Dónde queda todo ese cariño, todo ese respeto que sentía su pueblo hacia ellos?", apuntó entonces.