Bruce Springsteen a Donald Trump: "Póngase una maldita mascarilla"

El cantante Bruce Springsteen pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ponga "una maldita mascarilla" en un programa de radio donde habló sobre la pandemia de coronavirus en ese país.

"Con todo respeto, señor, muestre cierta consideración y cuidado por sus compatriotas y su país. Ponte una maldita máscara", dijo Springsteen a Trump en el programa radial "From My Home to Yours" en SiriusXM, informa The Hill.

"Con más de 100 000 estadounidenses muriendo en los últimos meses y la respuesta vacía y vergonzosa de nuestros líderes, simplemente me enojé. Esas vidas merecen algo mejor que ser simplemente estadísticas incómodas para los esfuerzos de reelección de nuestro presidente. Es una desgracia nacional", dijo The Boss.

Springsteen se sumó así a las críticas hechas a Trump en las últimas semanas por su gestión de la crisis del coronavirus en EE.UU.

"En lugar de celebrar las alegrías del verano de hoy, contemplaremos nuestras circunstancias actuales con el coronavirus y el costo que ha derivado de nuestra nación. Calcularemos lo que hemos perdido, enviando oraciones por los fallecidos y las familias que han dejado atrás", agregó el músico.

En Estados Unidos los casos acumulados de COVID-19, desde el inicio de la pandemia, superan los dos millones 191 mil pacientes, de los cuales fallecieron más de 118.430 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins hasta el cierre de esta noticia.

Un estudio reciente de un equipo de científicos del Children’s Hospital de Filadelfia y la Universidad de Pennsylvania pronostica que en unos 10 estados los nuevos casos de coronavirus puede aumentar en las próximas cuatro semanas. Los especialistas señalan que Florida podría convertirse en el próximo epicentro del COVID-19 en Estados Unidos.