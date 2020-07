Cubano es multado por quitarse el nasobuco para fumar y luego ve a un policía haciendo lo mismo

Un cubano denunció en sus redes sociales que fue multado por bajarse el nasobuco para fumar, y que unos minutos después vio a otro oficial del Ministerio del Interior (MININT) haciendo impunemente lo mismo.

Leo Arteaga publicó en su muro de Facebook una foto del comprobante de la multa, ascendente a 150 pesos, y otra en la que se ve al agente fumando tranquilamente con la mascarilla protectora bajada hasta el cuello.

“Esta multa de 150 pesos me la puso un oficial por fumar en una cola, separado de otras personas, desesperado por conseguir culeros desechables para mi madre. Ojo, culeros que no encontré y aparte de eso, disfrutó ponérmela”, describió Arteaga.

“Minutos después veo esto”, dijo, haciendo referencia al oficial que estaba fumando.

“Díganme ustedes qué tengo que hacer”, preguntó.

La publicación recibió numerosos comentarios críticos.

“¡Descarados que son, haz la queja, para que no pagues nada!”, “Yo te digo a ti que hay cada tipo, descarados, eso es una falta de respeto. Pero, Leo, yo sí voy a la estación y bien y hablo con el que más cargo tenga y se lo digo. ¿Con qué moral va a venir a ponerte qué?. Primero que predique con el ejemplo para después poder exigir” y “Has hecho bien en denunciarlo en las redes, basta de abusos, caballero, hasta cuándo es esto”, fueron algunas de las opiniones.

Por su parte, el afectado recalcó que lo que más dolor le causó no fue solo el dinero que tendrá que pagar, sino la impotencia que sintió en ese momento por la actitud chulesca del policía.

“Ver cómo disfrutó ponerme la multa, es una vergüenza, es tener que someterse a reglas sin sentido, a valores denigrantes, es falta de humanidad, es tantas cosas las que siento…”, dijo.

“Yo pagaré la multa, no haré reclamación, se cómo es, me he estresado porque no es la primera multa. Hace muchos años que es así con nosotros y uno se cansa…”, precisó.