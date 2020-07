Convocan a una bicicletada en Miami por la libertad de Cuba

Varios miembros de la oposición cubana en el exilio están convocando a una bicicletada por la libertad de Cuba.

El opositor radicado en Miami, Eliécer Ávila, compartió en sus redes sociales la iniciativa que tendrá lugar el próximo 25 de julio, e iniciará en 1111 Ponce de Leon Bulevard, en Coral Gables, a las 10 de la mañana.

Por el momento, muchas personas han aplaudido la iniciativa. "Desafortunadamente no me encuentro en EUA si no sin pensarlo me uniría a la participación, pero mis pensamientos y energías positivas estarán para ustedes, confiada lograrán otra Victoria. Éxitos en su pedaleada .Viva Cuba Libre", dijo una cubana.

"Ahí estaremos todos", dijo otro.

No obstante, algunos han señalado que es más necesario que este tipo de iniciativa se haga dentro de la Isla.

"Lo tienen que hacer en Cuba, no aquí. Ya déjanos tranquilo con las caravanas, bicicletas, marchas", comentó un cubano en la publicación.

"Y cuándo va a ser la caravana para apoyar los cubanos en la frontera de México y los que están presos en cárceles de Emigración, supongo que esa debería ser la prioridad de los cubanos de Miami que quieren a Cuba libre, ayudar a los salieron huyendo de comunismo", comentó otro cubano.