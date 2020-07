Ulises Toirac: "¿Y si en vez de captar dólares, nos ponemos pa´producirlos?"

El humorista Ulises Toirac volvió a opinar sobre las nuevas tiendas recaudadoras de divisas extranjeras en Cuba y el empeño del gobierno de captar dólares estadounidenses, ante lo que propuso ponerse a producir.

"Caballo, se me ha ocurrido una idea fuera de serie y hasta novedosa... Vaya, creo que a las 3/4 partes de la humanidad le sería incomprensible pero: ¿Y si en vez de "captar" dólares, nos ponemos pa´producirlos?", escribió en tono irónico Toirac en Facebook.

El comediante pidió "por favor, el que no tenga estudios superiores de economía que no comente".

Desde que el gobernante designado Miguel Díaz-Canel anunció el 16 de julio que abrirían nuevas tiendas en moneda libremente convertible (MLC) para vender productos de aseo, comida y otros en dólares, pero no en CUP o CUC; los cubanos critican que no pueden tener acceso a esos locales porque no tienen familia en el extranjero.

Al respecto, Toirac dijo la semana pasada que "estamos rectificando desde que nací casi. Y el final no se ve, porque nunca se termina de rectificar".

Ante esta nueva publicación, varios opinaron que "has dado en el mismísimo corazón del clavo", "¿cuándo has visto tú un comunista produciendo o te olvidas que esa es la única e irrevocable ideología rectora de la sociedad en Cuba?", "hay gente que ha salido adelante en tierras inhóspitas solo con esa idea, otra cosa sería que nos dejasen desarrollarla, miedo daría a algunos reconocer que equivocarse es de sabios mientras la noche oscura se cierra ahogando nuestros deseos".

El gobierno cubano extendió desde este verano ese tipo de tiendas para pagar con tarjetas magnéticas en MLC que ya estaban en el país para los equipos electrodomésticos de media y alta gama y productos para los automóviles.

Según las autoridades la crisis económica se agudizó por la pandemia de coronavirus, aunque la crítica situación en Cuba venía desde septiembre de 2019 cuando el propio Díaz-Canel la calificó como "situación coyuntural".

El economista Elías Amor afirmó en CiberCuba que "los comunistas lo tienen fácil, si quisieran, arreglar su desastre económico... Por ejemplo, estableciendo un solo comercio, con unos precios establecidos por oferta y demanda, con los oportunos niveles de regulación del mercado, sería mucho mejor escenario que el actual, donde un inseguro y errático Díaz-Canel anunció la venta de unas cuantas libras de arroz y frijoles".

Por su parte, la periodista Tania Acosta opinó sobre otra medida anunciada, la mediación de las exportaciones por el gobierno cubano, que "no tengo ni idea de a dónde van a parar los impuestos tremebundos que araña a los emprendedores. Puede que se vayan por el mismo agujero negro por el que se van millones y millones en nuestro país".