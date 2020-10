Facebook elimina publicación de Trump donde comparaba el coronavirus con la gripe

Facebook eliminó la publicación de Donald Trump en la que compara la pandemia del coronavirus con la gripe, minimizando las secuelas de un virus 211,569 muertes.

"¡Se acerca la temporada de gripe! Muchas personas cada año, a veces más de 100.000 y, a pesar de la vacuna, mueren a causa de la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con eso, al igual que estamos aprendiendo a vivir con COVID, ¡en la mayoría de las poblaciones mucho menos letal!", escribió Trump.

El portavoz de Facebook, Andy Stone, aseguró que la compañía había eliminado la publicación de Trump por violar sus reglas, las cuales prohíben publicaciones que tengan "el potencial de contribuir a daños en el mundo real", incluso a través de "información errónea que contribuya al riesgo de violencia o daño físico inminente".

"Eliminamos la información incorrecta sobre la gravedad de COVID-19 y ahora hemos eliminado esta publicación", dijo Stone.

Por su parte, Twitter mantuvo el post, pero dejando la siguiente nota aclaratoria: "Este Tweet violó las Reglas de Twitter sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con COVID-19. Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser de interés para el público que el Tweet siga siendo accesible".

Adrian Zamora, portavoz de Twitter, confirmó que la compañía había colocado un "aviso de interés público" en el tuit de Trump por "hacer afirmaciones de salud engañosas sobre el COVID-19".

Desde que la pasada semana Trump anunciara que el y Melania habían contraído coronavirus, no ha hecho más que disminuir los efectos del virus que ha paralizado al mundo.

Las propias cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las muertes anuales por la gripe o influenza en Estados Unidos son menores a las 100.000 dichas por Trump.

Entre sus declaraciones de estos días, Trump llamó a no temerle al Covid-19.

"Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años", dijo.

Según los pronósticos de los CDC, las muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a 218,000 para el 10 de octubre, y que se podrían producir entre 3,000 y 7,000 decesos en las próximas semanas.