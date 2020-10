MINREX se jacta de atención permanente a cubanos en el exterior durante la pandemia

El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), Ernesto Soberón Guzmán, se jactó este lunes en La Habana de la política migratoria del Gobierno de la Isla que, según dijo, ampara la atención a los nacionales que viven en el extranjero y "tiene carácter permanente, continuo e irreversible".

Soberón sacó pecho además de la actualización de la política migratoria del país "para facilitar los vínculos entre los cubanos que residen en la Isla y los que lo hacen en el extranjero".

También hizo pública la satisfacción del Gobierno por haber atendido de manera "priorizada" los casos de ciudadanos cubanos que resultaron contagiados con la COVID-19. "A su llegada a Cuba recibieron todo el apoyo y toda la atención desde el punto de vista de salud y epidemiológico", dijo sin mencionar las condiciones higiénicas y la escasez de avituallamiento en centros de aislamiento donde los viajeros que arribaban al país estaban obligados a pasar la cuarentena.

Soberón apuntó, además, que el Gobierno ha brindado "apoyo necesario a la familia y los amigos de los cubanos que, desafortunadamente, han fallecido en el exterior como resultado de haber sido contagiados con la COVID, incluido, en algunos casos cuando la familia lo ha solicitado y respetando todos los requerimientos de Salud, el traslado de los restos a Cuba", añadió.

Estas declaraciones fueron hechas ante la prensa internacional acreditada en La Habana, a la que el funcionario del MINREX 'informó' de lo que ya había sido publicado la semana pasada en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX): que el Gobierno cubano da marcha atrás en su intención de cobrar entre 40 y 150 dólares mensuales, más 25 por gestión a distancia, por la prórroga de residencia en el exterior a los ciudadanos varados en el extranjero que no han podido regresar a la Isla debido al cierre de fronteras decretado el 24 de marzo por el coronavirus.

De esta forma, recalcó que no se trata de una eliminación definitiva de la tasa. Según explicó, el Gobierno de Cuba no cobrará por la extensión de la estancia en el exterior más allá de los 24 meses "hasta tanto no se logre volver a la normalidad en términos de vuelos regulares".

"No sólo depende de la apertura o no del aeropuerto internacional de La Habana, sino que también dependerá de la situación que exista en los diferentes países donde se encuentran los cubanos. Habrá países donde habrá una mayor disponibilidad de vuelos y otros donde habrá menor disponibilidad. La idea es tener todo esto en cuenta mientras se mantiene esta excepción que, reitero, garantiza que los cubanos mantengan su residencia permanente sin ninguna dificultad", señaló.

Asimismo precisó que desde el 21 de marzo hasta la fecha han aterrizado en el país 94 vuelos chárter con 5.700 cubanos que estaban varados en 56 países.

Por último, destacó que la decisión de recular en el cobro de entre 40 y 150 dólares mensuales, más otros 25 por la tramitación a distancia, se tomó teniendo en cuenta la opinión de asociaciones de cubanos residentes en el exterior y de ciudadanos que a título personal mostraron su desacuerdo con la medida.

Es el caso de Leonardo Rivero, un cubano residente en México que envió una carta a su consulado tildando de "falta de respeto" ese cobro porque, en su opinión, era una forma de "aprovecharse de la pandemia" para hacer caja.

Tampoco le gustó el anuncio del cobro de 40 euros mensuales más 25 por tramitación a distancia a una cubana a la que la pandemia la sorprendió en Italia, visitando a su hermana. "No estoy de acuerdo con que las personas tengan que pagar. Hay gente que salió por turismo y no puede trabajar. ¿De dónde van a sacar dinero para prórroga si todo está paralizado por la pandemia?", se quejó a CiberCuba Lucila La Oz.

"Yo estoy desesperada. No tengo dinero ni para comer. No veo la hora de poder regresar a Cuba. No es mi culpa. Me cogió el problema de la pandemia y no he podido regresar. No hay vuelos. Yo estoy enferma. Soy diabética y tengo que inyectarme cuatro veces al día y la insulina está a 15 euros. Mi hermana, que vive aquí en Italia, está con muchas situaciones porque su hija se quedó sin trabajo y tiene un niño chiquito. Estoy yo y lo que gana ella no alcanza para todo. Figúrate cómo estoy. El dinero del pasaje lo tengo ahí para irme, pero yo no tengo más dinero. ¿De dónde vamos a sacar para medicinas, para prórrogas y para todo lo que dicen. De dónde?", lamentó.

Atención a cubanos en el exterior

En plena pandemia una cubana varada en Panamá denunció en varias ocasiones a CiberCuba la agonía que vivía porque el Consulado de Cuba en este país no le daba respuesta a su solicitud para viajar a La Habana en un vuelo humanitario.

"Somos cubanos que estamos en Panamá locos por regresar a la Isla y Copa (Airlines) cada vez más aplaza los vuelos y la Embajada de Cuba en Panamá no nos da respuesta y ya no tenemos dinero. Prácticamente estamos a punto de morir en este país", escribió a este diario el 21 de julio.

Esta misma persona seguía desesperada el 1 de septiembre. "Ya son más de 5 meses, casi 6 meses, botados en este país (Panamá) y al paso vamos a estar 7 u 8 si Cuba no toma una medida de repatriación porque esos vuelos a la final son mal llamados vuelos humanitarios pero uno lo paga. Eso no le genera gastos al Gobierno. No hemos tenido vuelos de repatriación sin excepción", concluyó.

La suya no fue una queja aislada. Cientos de cubanos han quedado varados por la pandemia en México, Perú, Colombia, España y Rusia. A esto hay que sumarle todas las solicitudes de cubanos que suplicaban viajar a su país para atender a familiares gravemente enfermos de los que temían no poder despedirse. Ninguno encontró ayuda por parte de las autoridades cubanas.