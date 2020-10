Otro campesino cubano se queja de que el gobierno le debe dinero

El diario oficialista Juventud Rebelde detalló en su sección "Acuse de recibo" el caso del campesino y ganadero matancero Alberto Carmenate, a quien el gobierno cubano adeuda poco más de 11 mil CUP desde enero del 2019.

Alberto Carmenate Ortega (con residencia en Perico, Matanzas) es socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) "Ramón Rodríguez Milián", como cuidador de cerdos. Y entregó 459 kilogramos de carne a esa empresa, los cuales la CCS vendió, a su vez, a la granja urbana del municipio.

El 8 de enero de 2019 esa entidad le pagó el monto de la carne a la CCS, mediante la factura 00002. Pero el pago al criador nunca se hizo. "Esta es la fecha -afirma Alberto- que aún no se me ha pagado esa suma, que asciende a 11 016 CUP".

Según Juventud Rebelde, el campesino comenzó a reclamar en marzo de 2019. En la cooperativa le dijeron que no tenían dinero e informó de esto a Atención a la Población del Gobierno y el Partido en el municipio y al delegado de la Agricultura. "Y todos plantean que la CCS me tiene que pagar, porque ese dinero es mío", explica Carmenate.

"Hice una reclamación por escrito a Fiscalía del Municipio", añade. "Y no me dio respuesta, algo que no veo bien. Entró a la CCS, pero solamente revisó créditos bancarios y no el pago a los campesinos, algo tan importante".

Al constatar que no tenía respuesta en el municipio, Carmenate Ortega lo notificó telefónicamente en Atención a la Población del Gobierno y el Partido Comunista. Pero la persona que lo atendió le dijo que esa situación la debía resolver el municipio. En la ANAP provincial también le dicen que tienen que entregarle el dinero.

Según Alberto, la CCS utilizó su dinero para pagar deudas a otras entidades. "¿Cómo van a utilizar ese dinero para pagar deudas a otras entidades?", cuestiona. Como yo hay cinco campesinos en la misma situación. Es una falta de respeto. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para cobrar mi dinero, fruto del trabajo y sacrificio? Han pasado un año y ocho meses y no he tenido ni mi dinero ni respuesta convincente", concluye el campesino en su carta al diario oficialista.

No se trata de un caso aislado.

En mayo, otros 15 campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios "17 de Mayo", en Holguín, también escribieron a Juventud Rebelde para quejarse de que desde septiembre de 2019 la Empresa de Ganado Menor (EGAME) de esa provincia les adeudaba el pago de más de 4 toneladas de ganado menor.

"Se le ha hecho saber a todas las autoridades de la ANAP, Agricultura, Fiscalía, Minint, Gobierno y Partido del municipio y la provincia, incluyendo la EGAME. Y nadie acaba de ponerle punto final a tal situación", alegaron.

El año anterior, el campesino Rafael Leyva Ramírez también denunció al mismo periódico que estaba, desde septiembre de 2018, a la espera del pago de 539.960,78 pesos por 318 cabezas de cerdo vendidas a la Empresa Porcina de Santiago de Cuba.

Por su parte, a principios de septiembre varios campesinos camagüeyanos del municipio Florida denunciaron al periódico Granma que hace más de un año vendieron sus toros a una entidad del gobierno (la UBPC "José Martí"), y todavía no les habían pagado.

Este tipo de retrasos, bastante habituales en la relación entre los campesinos y las entidades gubernamentales que sirven como intermediarios, suele desestimular a los escasos cosechadores y ganaderos privados, que prefieren distribuir la carne o sus productos en el mercado negro.

Según recientes declaraciones del Ministro de Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero, en Cuba solo se producen mensualmente en este momento 6 000 toneladas de carne de cerdo de las 17 000 necesarias para asegurar una presencia estable del producto en los comercios.