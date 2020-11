Personalidades cubanas evalúan efecto Biden en las relaciones entre Washington y La Habana

A falta de confirmación oficial, CiberCuba convocó a un grupo de personalidades de la plural geografía cubana para valorar el efecto de una posible presidencia de Joe Biden en las relaciones bilaterales entre dos vecinos que viven casi juntos, pero no revueltos y donde las ofensas han tenido mayor peso que la fraternidad en los últimos 62 años.

Muchos han respondido, otros han pedido unos días, los menos han dado la callada por respuesta; publicaremos las reacciones según vayan llegando a nuestra redacción.

José Daniel Ferrer García, Coordinador Nacional de UNPACU

Entre los gobiernos solo creo que disminuirá el rigor de los pronunciamientos en contra uno de otro, pero el régimen de La Habana, al menos que obtenga todo cuanto quiere a cambio de nada, cosa que no sucederá, seguirá acusando a Estados Unidos de ser responsable de los principales problemas que vive nuestra nación, cuando el único y principal culpable es el régimen de partido único y economía centralizada.

Andrés Hernández Amor, presidente del Partido Demócrata Cristiano

Cuba y la America Latina han cambiado en los últimos años. El nuevo gobierno del presidente Biden tendrá que tomar en consideración esto y también la inadecuada respuesta del régimen cubano a la apertura iniciada por el Presidente Obama. Estos factores llevarán a que las relaciones entre los dos países se basen más fuertemente en la defensa y promoción de sus intereses y la búsqueda de mayor reciprocidad. Estados Unidos pondrá más énfasis en el objetivo de lograr más respeto a los derechos humanos y una progresiva democratización en Cuba. El gobierno cubano, a su vez, tratará de lograr un alivio económico y, como siempre, de ganar tiempo para ver cómo mantenerse en el poder.

Manuel Cuesta Morúa, presidente del Arco Progresista

Creo que volverán a la normalización iniciada por Obama. Habrá una recuperación del equilibrio en la relación ajustado por la experiencia misma con Obama y por los efectos de estos 4 años. Un apoyo más claro a la oposición democrática, una negociación calibrada con el gobierno y una apertura agresiva de los contactos pueblo a pueblo.

Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana

Durante 61 años, las relaciones entre Cuba y Estados unidos no han cambiado esencialmente con los distintos presidentes que han estado en la Casa Blanca. Por tanto, que Joe Biden vaya a sustituir a Donald Trump no va suponer nada más que cambios estéticos. El fondo de la cuestión reside en La Habana, que se niega sentarse a una mesa para negociar cuestiones fundamentales antes que se pueda producir un entendimiento entre ambos países. la culpa es del gobierno cubano que hace, verdaderamente difícil, su bloqueo y embargo contra los cubanos.

Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz Directorio Democrático de Cuba

La política actual hacia Cuba es la correcta. Un factor fundamental en la política americana hacia Cuba será la presencia sin precedente en el Congreso de los Estados Unidos de siete representantes y tres senadores de origen cubano americano con firmes convicciones anticomunistas y por la libertad de Cuba.

Elena Larrinaga de Luis, Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Creo que está generando unas expectativas que no se cumplirán. Por ejemplo, en cuanto a las remesas familiares en dólares, creo que será más flexible en la cantidad, pero inflexible en cuanto a la intermediación de Fincimex, empresa militar del conglomerado GAESA.

Eliécer Ávila Cicilia, Coordinador de Somos+

Habrán algunos cambios para cumplir promesas electorales, pero no tan abarcadores ni profundos como para regresar a la política de Obama, la mayoría de las restricciones se van a mantener porque la política de Obama fue un test que dio un resultado: La dictadura no se abrió para nada, no cooperó en nada, no dio ninguna oportunidad. El propio John Kerry, Secretario de Estado, confesó sentirse traicionado y desilusionado con la dictadura cubana. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos van a ser parecidas a con Obama, pero diferentes; no lo que espera el castrismo en estos momentos.

Zoé Valdés Martínez, escritora cubana

Nefastas para el pueblo cubano, una panacea para el régimen tiránico. Pero Joe Biden no será proclamado presidente de Estados Unidos.