Anamely Ramos se encuentra con Maykel Osorbo: Sigue en huelga de hambre, está débil pero firme

La curadora de arte y activista Anamely Ramos, quien había estado acompañando a los huelguistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, logró llegar hasta la casa del rapero Maykel Osorbo.

“Anamely Ramos González consigue llegar a casa de Maykel Castillo Pérez ayer. Logra hablarle, tocarlo, oír su voz”, dijo la activista Omara Ruiz Urquiola.

“Maykel sigue en huelga de hambre, está débil pero firme. Su pensamiento sigue estando en Denis Solis González y en Luis Manuel Otero Alcántara. ¡Atentos todos a cualquier invento que puedan hacer para enredar a Maykel Osorbo y aislarlo como hicieron con Luis!”, agregó. “Él no tiene COVID ni nada de eso! Dejen ya las mentiras!”, agregó.

La víspera, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho señaló que la policía política cubana sostenía un cerco alrededor de la casa del rapero Maykel “Osorbo” Castillo, integrante del Movimiento San Isidro en huelga de hambre por la liberación de Denis Solís.

“Así está el operativo policial en la cuadra de Maykel Castillo Pérez y Esteban Rodríguez. No nos permiten la entrada para ver a nuestros amigos”, denunció.

También el sábado Anamely Ramos había exigido al gobierno cubano que le permitiera llegar a la casa del activista, asegurando que el mismo se encontraba en un delicado estado de salud debido a su negación a ingerir alimentos.

"Ahí no hay condiciones", dijo Anamely refiriéndose a la casa del rapero. "No es segura su vida allí, no sabemos de su estado de salud y signos vitales". "Nosotros necesitamos estar al lado de ellos, Maykel se puede morir, esto es grave", advirtió.

Maykel Osorbo, al igual que Otero Alcántara, había emprendido una huelga de hambre y de sed el pasado 18 de noviembre en la sede del MSI. El miércoles, Ramos anunció que el rapero comenzaría a beber agua nuevamente, aunque continuaría en su determinación de no probar ningún tipo de alimento sólido.

Según Ramos, el cantante presentaba un marcado deterioro de su salud y fue difícil convencerlo de que aceptara ingerir líquidos para impedir un final trágico. “Maykel no tiene ni mucha sangre ya. Finalmente, en la noche, accedió a tomar un poco de agua y mejoró los indicadores y su semblante. Fue difícil convencerlo, porque Maykel es de esas personas que van hasta el final, con un ‘talento pal desastre’ envidiable”, describió.

La huelga del MSI ha logrado aglutinar personas dentro y fuera de la isla, quienes exigen al gobierno que respete la diferencia de quienes no se avienen al discurso del castrismo. Sin embargo, en la tarde del sábado, la televisión cubana emitió un “programa especial” sobre el Movimiento en el cual desacreditan burdamente las acciones de sus integrantes.

Todo el aparato propagandístico del régimen publicó sendos artículos con versiones convenientemente editadas de los hechos y la trayectoria del MSI, y calificaron a los activistas de “antisociales” y “provocadores” al servicio de Estados Unidos.

Incluso restó legitimidad a la concentración de más de 400 artistas frente a la sede del Ministerio de Cultura en el Vedado, La Habana, en apoyo a los activistas. Después de 12 horas, llegaron a un acuerdo con el viceministro de Cultura cubano Fernando Rojas, y disolvieron su manifestación.

En el lugar estuvieron conocidas figuras del escenario cultural del país, como los cineastas Fernando Pérez y Carlos Lechuga, los actores Jorge Perogurría, Mario Guerra y René de la Cruz, y los músicos Leoni Torres, Athanai y Roberto Carcassés, entre muchos otros.

La noche del jueves, efectivos policiales y de la Seguridad del Estado irrumpieron de forma violenta en el inmueble, destrozaron la puerta y se llevaron arrestados a los huelguistas y otros acompañantes que permanecían plantados en el lugar hasta la resolución de sus demandas.

De acuerdo con fuentes familiares de Otero Alcántara, este fue ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, en contra de su voluntad. Desde ahí, el joven continúa cumpliendo la huelga de hambre.