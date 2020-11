Locutor cubano Yunior Morales: "Fragmentar a un país que sufre no ayudará a crecer"

El locutor y presentador de la televisión cubana, Yunior Morales, comparó la manifestación en los alrededores del Ministerio de Cultura (MINCULT) en solidaridad con el Movimiento San Isidro (MSI), con el acto que este domingo escenificó el apoyo al gobierno cubano en el Parque Trillo.

La concentración oficialista convocada en el Parque Trillo -a la que asistió Miguel Díaz-Canel vestido con un pullover de la bandera cubana- fue presentada por el gobierno de la isla como respuesta espontánea de la juventud cubana a la manifestación que casi 400 personas protagonizaron en la tarde y noche del viernes frente a las puertas del Ministerio de Cultura (MINCULT), en apoyo al Movimiento San Isidro y para exigir mayores libertades.

Bajo el título “Trillar o dialogar”, Yunior Morales -devenido en agudo crítico del gobierno en los últimos meses- partió de decir que “los que amamos a Cuba no excluimos, no restamos y no dividimos”.

“Si valoras a cada ciudadano vas a cada grupo en busca de salvar y unir. Gran error apreciar nada más al que diga lo que deseas escuchar y teme hacer reclamos. Deberías empezar a rectificar con la humildad de reconocer”, declaró el locutor en clara referencia al gobernante y a su participación en el acto oficialista.

“Desluce mucho que el poder no te haga receptivo, cierres ojos y oídos a los que proponen, opinan, piensan y expresan ideas sin tu compresión, presente con quienes te ovacionan pero ausente para los que tienen inquietudes”, añadió.

Yunior Morales recordó que “hay mucho descontento, miseria, represión” entre los cubanos, al tiempo que se calificó a sí mismo de “otro decepcionado” que ha llegado a la conclusión de que “el sentido de continuidad se reduce a convocatorias alejadas de la espontaneidad”.

En su evaluación del contexto histórico actual, Morales afirmó que cubanos son todos: “los que tienen la razón o se equivocan, los diferentes en ideologías, incluso esos aduladores hipócritas, fanáticos oportunistas, vividores, corruptos, lejos de los honestos y valientes, pero Cuba la madre que los parió, pujó a los que aspiran, sueñan, basta de ver en todos los anhelos el peligro”.

Yunior Morales emplazó a Díaz-Canel a estar a la altura del momento: “Harías historia si dialogas con el opuesto, o algún indeciso, pues tu responsabilidad no es solo para el que crees a tu favor”, subrayó.

“Fragmentar a un país que sufre no ayudará a crecer y educar en valores humanos, una mala comunicación atrasa y bloquea”, sentenció.

“¿Para qué engañarnos ?, no vamos bien si enfrentas a unos contra otros, sumas falta de credibilidad y los errores se multiplican”, concluyó en una publicación que acompañó de dos imágenes de los convocados al Parque Trillo y de los manifestantes espontáneos de la inmediaciones del MINCULT.

El presentador cubano Yunior Morales, locutor del Instituto Cubano de Radio y Televisión en varios canales oficialistas, estuvo entre los manifestantes que se reunieron frente a la sede del Ministerio de Cultura, en el barrio habanero del Vedado.

En un mensaje ese día, dirigido "a la familia cubana, donde quiera que se encuentre", el presentador aseguró: "¡Qué bien sería unirnos más, querernos más, quitar el castigo!". "No al castigo y que los médicos puedan venir a Cuba y no ser castigados por quedarse", agregó. Al fondo de la transmisión en vivo, podían verse a los manifestantes sentados aplaudiendo para recordarles su presencia a las autoridades culturales.

Hace apenas tres semanas, el presentador denunció las represalias que sufre por expresar su sincera preocupación por la realidad del país y la gestión política, lo que ha repercutido en su carrera, pues explicó que le han quitado varios contratos de trabajo como represalia por sus opiniones. "Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero", expresó Morales en Facebook, tras considerar que es hora ya de que exista el debate en Cuba y una buena comunicación.